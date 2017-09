Nindie-Flut für die Nintendo Switch

Nintendo hat gestern eine neue Direct veröffentlicht, um ihre bald erscheinenden Nindie-Hits zu präsentieren. Während große Titel auf der Switch quantitativ noch auf sich warten lassen, füllt sich der eShop immer weiter mit diversen Indie-Titeln. Einige davon haben wir auch schon für unsere Seite getestet. Die Kracher der Präsentation haben wir für euch zusammengefasst.

Starkes Line Up im Bereich der Nindie-Titel

Nintendo ließ sich nicht lumpen. Der japanische Videospielriese stellte eine große Zahl an Nindies vor und viele davon sahen ausgesprochen gut aus. Da wäre das Action-Adventure Mulaka, in dem ihr einen Menschen spielt, der sich in einer phantastischen Welt in Tiere verwandeln kann. So stellt er sich diversen Gegnern in den Weg. Dabei können wir einige gigantische Bosskämpfe erwarten.

Innovativ anzuschauen war auch der Shooter Morphies Law. Anscheinend finden sich auf Nintendos Konsolen gerne neue Ballerkonzepte. Hierbei spielt ihr Charaktere, die stark an eine Mischung aus Luchador und mexikanischen Totenmasken aussehen. Wenn diese aufeinander schießen, verkleinern sich die Körper der Getroffenen an den erwischten Stellen. Die erfolgreichen Spieler wachsen an diesen Punkten. Das bedeutet, dass erfolgreichere Spieler größere und damit einfachere Ziele werden und ihre Gegner immer kleiner und schwerer zu treffen sind. Diese Veränderungen der Charaktere haben dann auch noch Auswirkungen auf diverse Spielmechaniken und Wege, die nur in bestimmten Formen gegangen werden können.

Ein großes Finale

Das Highlight war allerdings ohne Frage der Trailer zum neuen No More Heroes am Ende der Direct. Der bekannte Hauptakteur Travis Touchdown liefert sich hier mit einem unbekannten einen harten Kampf in einem Wohnwagen. Mit dabei natürlich auch das ikonische Laserschwert des Anti-Helden. Gameplay gab es hier zwar nicht zu sehen, trotzdem sah der Trailer unfassbar gut aus und lässt auf ein großartiges Spiel hoffen.

Am besten schaut ihr euch allerdings selbst die Direct zu den Nindie-Titeln der nächsten Monate an. So könnt ihr euch selbst ein Bild machen und eure individuellen Highlights finden: