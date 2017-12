Nikolaus-Gewinnspiel: Nintendo Switch Zubehör

Ich hoffe ihr habt alle eure Stiefel geputzt. Denn dank der Unterstützung von Bigben haben wir ein schönes Nintendo Switch Zubehör Paket für euch zusammengeschnürt, das aus folgenden Artikeln besteht:

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, sende uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „NIKOLAUS“ an gewinnspiel@next-gamer.de und du landest automatisch im Los-Topf. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 6. Dezember 2017 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird bereits am Freitag, den 7. Dezember 2017, ermittelt, schriftlich via E-Mail benachrichtigt und hat anschließend eine Woche Zeit sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

