NieR: Automata – Neuer Trailer gewährt Story-Einblicke

Bis zum 10. März und damit bis zum Release von NieR: Automata vergeht kein ganzer Monat mehr. Zum einen gute Nachricht für alle, die sich auf das Action-RPG freuen. Zum anderen ist es aber ebenso ein guter Zeitpunkt für einen Trailer, der uns die dystopische Story des Titels näher bringt.

NieR: Automata – 2B, 9S und A2 als letzte Hoffnung

Das hat sich Square Enix ebenfalls gedacht und kurzer Hand einen Story-Trailer zu NieR: Automata veröffentlicht. Im Trailer werden euch die Androiden 2B, 9S und A2 vorgestellt, die nicht weniger als die letze Hoffnung der Menschheit darstellen.

In der Welt von NieR: Automata wurde die Menschheit von Maschinen-Wesen in’s außerirdische Exil vertrieben. In einer letzten Widerstands-Bewegung werden die oben genannten Androiden auf die Erde geschickt, um die maschinelle Besatzung der Erde endlich zu beenden. So beginnt ein letztes Gefecht, das eine lang vergessene Wahrheit dieser Welt aufdecken könnte.

Freut ihr euch ebenso sehr auf den Titel wie wir? In diesem Fall können wir allen, die die passende Demo zum Spiel noch nicht angespielt haben, diese wärmstens empfehlen.