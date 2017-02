NieR: Automata – Neuer Battle-Trailer veröffentlicht

NieR: Automata erscheint am 10. März in unseren Regalen. Mit herannahendem Release erhöht sich auch die Schlagzahl an veröffentlichten Trailern. Neben dem erst kürzlich gezeigten Video rund um das T-Shirt zum Spiel, gibt es nun wieder bewegte Bilder, die das Gameplay des Action RPGs in den Mittelpunkt rücken.

Werft einen Blick auf den NieR: Automata Battle-Trailer

Im so genannten Battle-Trailer spendiert uns Square Enix einen Blick auf das Waffenarsenal der Protagonistin. Natürlich sehen wir diese nicht in Ruheposition sondern in Bewegung. Das hat für uns den Vorteil, dass wir auch schon Eindrücke zu verschiedenen Gebieten und Gegnertypen sammeln dürfen.

Die bisher gezeigten Areale ähneln sich ziemlich. Wir gehen allerdings davon aus, dass uns das Team von Platinum Games noch nicht zu viel zeigen möchte. Es ist Square Enix jedoch hoch anzurechnen, dass man eine Demo zum Spiel im PlayStation Store veröffentlicht hat. Erstens ist das zur heutigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zweitens konnte uns diese durchaus von den Stärken von NieR: Automata überzeugen.

Wer noch nichts von dem Titel gehört hat, dem sei gesagt, dass ihr in die künstliche Haut eines weiblichen Androiden schlüpft, um die Erde für die Menschheit in einer letzten Schlacht zurück zu erobern. Diese bevölkern nämlich nach der Vertreibung der Menschheit außerirdische Maschinenwesen.

Wir versprechen euch, dass wir auch den Rest der Wartezeit bis zum Release und darüber hinaus für euch am Ball bleiben.