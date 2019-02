Ni no Kuni 2 – Zweite Story-Erweiterung angekündigt

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment und Level-5 haben eine zweite große Erweiterung für das JRPG „Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ angekündigt. Erste Details und Bilder findet ihr im Artikel.

Wie Bandai Namco Entertainment und Level-5 verkünden, können sich Fans von „Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ über eine weitere Erweiterung namens „The Wizard’s Companion“ freuen. Demnach wird die Erweiterung, welche Teil des Season Passes ist, am 19. März 2019 veröffentlicht.

In „The Wizard’s Companion“ ergründen die Spieler die Wahrheit über die Verderbnis der Könige. Zudem werden neue Episoden spielbar sein, welche die Vergangenheit zahlreicher Charaktere beleuchten. Auch werden neue Kampfmethoden, eine neue Arena und mehr Inhalte Einzug halten. Die Kämpfe der Arena können auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad absolviert werden und bescheren unterschiedliche Belohnungen abhängig von der benötigten Zeit.

Außerdem hat Evan ein Gerücht vernommen, welches besagt, dass man einen mysteriösen Hasen in einem Traum kennenlernen kann, wenn man in einer bestimmten Herberge verweilt. Dieser Hase nennt sich Evans Führer und hat den Schlüssel zur Geschichte in seinem Besitz.

„Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ ist seit dem 23. März 2018 für Playstation 4 und PC erhältlich.