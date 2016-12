Next-Gamer Relaunch v.4.0

Liebe Leser,

nach über sechs Jahren der Berichterstattung auf Next-Gamer.de sind wir nun an der vierten Portalversion angelangt. Alles dürfte nun simpler zu erreichen, schöner anzusehen und in der Funktionalität für die mobile Zukunft gewappnet sein. Wir werden die kommenden Wochen noch kleine Baustellen beheben und hier und da ein paar designtechnische Änderungen vornehmen. Aber kurz vor der gamescom wollten wir schon einmal, dass ihr euch an das neue Design gewöhnt, um dann wirklich nichts von Europas größter Spielemesse zu verpassen. Wir haben dieses Jahr so viel vor wie noch nie, werden multimedial auch den Newsletter in Angriff nehmen, auf Youtube vertreten sein und für Content sorgen, wie man ihn qualitativ von uns gewohnt ist – quantitativ nun jedoch weitaus mehr geboten bekommt.

Tragt euch am besten noch heute in den Newsletter ein, damit ihr auch nichts von unseren Top-Storys verpasst, die schon bald täglich in euer Mail-Postfach flattern.

Gebt uns noch heute ein Like auf Facebook, um auch in eurem sozialen Netzwerk immer auf den neuesten Stand zu bleiben und an exklusiven Gewinnspielen teilzunehmen.

Folgt uns auf Twitter. Auch hier werdet ihr mit Sicherheit die ein oder andere interessante Meldung zugezwitschert bekommen. Und wer weiß, vielleicht verlosen wir auch hier demnächst jede Menge Spiele?

Und zu guter Letzt abonniert auch unseren Youtube-Channel. Wir haben wahrlich Großes vor. Und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen!