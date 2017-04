New Nintendo 2DS XL – Neue 2DS Version

Nintendo hat eine neue Version der beliebten 3DS Handhelds angekündigt. Das neue Gerät hört auf den Namen New Nintendo 2DS XL. Der Name geht zwar nicht gerade leicht von der Zunge, das Gerät selbst macht allerdings sieht dafür umso schicker aus. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im Ankündigungstrailer machen.

New Nintendo 2DS XL – Langer Name, tolles Produkt?

Wie bei den schon erhältlichen 2DS Modellen, kann man mit dem New Nintendo 2DS XL alle DS und 3DS-Titel in 2D spielen. Das Design ist dagegen nahezu identisch zum New 3DS XL inklusive einem aufklapbaren Aufbau. Der Bildschirm ist ebenso wie der New Nintendo 3DS XL 4,88-Zoll groß, das Gerät wiegt ist jedoch mit etwa 260 Gramm etwas leichter. Laut unseren Kollegen von Gamespot ist die Leistung beider Systeme identisch. Neu dagegen sind zwei weitere Schultertasten und ein zusätzlicher Stick. Der neue Handheld wird bei uns am 28. Juli erscheinen. Einen offiziellen Preis hat Nintendo noch nicht genannt, allerdings Amazon bietet aktuell Vorbestellungen für 169,99 € an. Verfügbar sind die Farbkombinationen Schwarz/Türkis und Weiß/Orange.

Ob wirklich eine Nachfrage für ein weiteres System in der 3DS-Familie besteht, bleibt abzuwarten. Das Design ist zumindest schön und die Spielebibliothek hat sehr viel Tiefgang. Bedenkt man die geringe Akkuleistung der Switch, so ist der 2DS wahrscheinlich die beste Konsole für unterwegs. Was haltet ihr vom neuen Handheld?