Neue Rollenspiele – Veröffentlichung 2018

Kingdom Come: Deliverance

Du kannst du dich auf ein neues, actiongeladenes Rollenspiel freuen. Es ist ein relativ realistisch gestaltetes Spiel. Es zeigt das Leben im 15. Jahrhundert so genau wie möglich. Während viele ander Videospiele uns ins Weltall schicken, bleiben wir in diesem Spiel auf der Erde: Wir befinden uns in Böhmen. Der König ist tot. Der Erbe besteigt den Thron, doch sein Bruder will ebenfalls die Krone. Under Bruder ist stärker. Er betätigt sich als Plünderer und versucht, das Königreich zu zerstören. Der Held des Spiels ist der Sohn eines Schmiedes, dessen Familie Opfer der Schandtaten dieses Typs wird – er schwört Rache und beginnt einen Kreuzzug in Sachen Gerechtigkeit. In diesem Spiel kannst du wählen, ob du eine Ritterrüstung oder ein buntes Gewand trägst, wie es die Barden in dieser Zeit trugen. Ziel ist es, in erster Linie die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, der Spieler muss essen und trinken und ab und zu ausruhen, um für die Kämpfe des Mittelalters stark zu sein. Und man muss abwägen: mit einer Rüstung ist man zwar besser geschützt, jedoch auch etwas schwerfälliger. Es gibt Nahkämpfe aber auch Schlachten mit Pfeil und Bogen, und sogar Pferde sind mit dabei. Nutze deinen Ruf oder dein Charisma, um die Bewohner von Böhmen auf deine Seite zu bringen und dir zu helfen, Verbrechen aufzulösen, spiele mit diplomatischen Geschick oder roher Gewalt – freue dich auf schwere Entscheidungen und unerwartete Wendungen des Schicksals.Ein tolles Spiel, dass für eine Veröffentlichung in diesem Jahr geplant wird, doch nun voraussichtlich erst am 13. Februar 2018 erscheinen wird.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Das klassische Rollenspiel Pillars of Eternity hat nun einen Nachfolger. Wir suchen nach einem Gott, der auf den Deadfire Inseln erwacht ist und eine riesige Statue ergriffen hat. Nun will er die Phantasiewelt Eora zerstören. Wir müssen eingreifen. Auf einer Weltkarte navigieren wir unser Segelschiff von Atoll zu Atoll. Während der Reise – also des Spielverlaufs- kann das Schiff aufgerüstet und durch ein besseres ersetzt werden.

In dem klassischen Rollenspiel wird man die Deadfire Inselgruppe – eine offene Spielwelt – besuchen , die aus vielen unterschiedlichen Inseln besteht, auf denen man zum Beispiel Wüstenlandschaften oder tropische Paradiese findet.. Manche Inseln wurden bisher noch nie betreten, auf anderen leben Eingeborene und Siedler. Der Spielverlauf findet sowohl auf dem Wasser als auch an Land statt. Die 2D Optik des neuen Spiels ist deutlich verbessert worden und wartet mit Wind und Wetter Effekten auf, und der orchestrale Soundtrack tut ein Weiteres, um dieses Spiel attraktiver zu gestalten. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, und der Anbieter verspricht Neuerungen bezüglich der künstlichen Intelligenz. Dazu soll die kleinere Gruppe von Helden (maximal fünf) beitragen. Auch dieses Spiel soll im ersten Quartal 2018 auf den Markt kommen.

Pillars of Eternity 2: Deadfire ist die erfolgreichste Spiele Crowdfunding Kampagne der letzten Jahre: Inzwischen sind über die Plattform Fig mehr als 4 Mio Dollar für die Veröffentlichung des Spiels zusammen gekommen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Fig ist eine Crowdfunding Plattform für Videospiele, die im August 2015 ins LEben gerufen wurden. Fig verwendet ein Geschäftsmodell, das Investoren die Möglichkeit gibt, in die Entwicklung des Spiels zu investieren und später an den Einnahmen beteiligt zu werden

Zum Glück gibt es die ersten beiden Versionen der Spiele, und viele andere lohnenswerte Online Spiele , wie Wild Jack Casino, mit denen wir uns die Zeit bis zur Veröffentlichung dieser beiden Videospiele auf angenehme Weise vertreiben können.