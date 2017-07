Die neusten PC-Spiele, die im Juli erscheinen

Der Juli hat erst angefangen, aber es wurden schon einige interessanten Computerspiele entwickelt und veröffentlicht. Die PC-Spiele sind heutzutage sehr populär und es ist kein Wunder, dass die Gamer jeden Monat neue Abenteuer genießen können. Die Computerspiele werden immer spannender, interessanter und reicher an den Spezialeffekten. In diesem Beitrag möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Videospiele lenken, die in diesem Monat veröffentlicht werden.

CodeRed: Agent Sarah’s Story

Das polnische Computerspiele CodeRed: Agent Sarah's Story erschien am 1. Juli 2017 und wurde von LivinThing entwickelt. In diesem Spiel geht es um eine Gruppe der Polizisten, die gegen den Terrorismus kämpfen. Das Ziel des Spielenden besteht in der Entlarvung einer Gruppe von Terroristen, die versuchen, eine Bombe im Zentrum der Stadt zu sprengen.

Walden

Das Computerspiel mit dem Namen „Walden“ wurde am 4. Juli 2017 veröffentlicht. Im Spiel sind Sie ein Naturalist Henry David Thoreau, der verschiedene Abenteuer in einem Wald erleben muss. Die Ereignisse spielen sich im Jahre 1845 ab, wenn Thoreau sich entschieden hat, die Wälder zu untersuchen. In diesem Computerspiel werden Sie das Essen und eine Übernachtungsmöglichkeit suchen sowie die Schönheit der Natur genießen können. Walden ist ein ausgezeichnetes und realistisches Spiel, das die Nutzer vom Windows 7, 8 oder 10 seit heute spielen können. Das Computerspiel benutzt 8 GB RAM und kostet ungefähr 18 Dollar. Wenn Sie schöne und umwerfende Spiele bevorzugen, ist Walden eine ausgezeichnete Variante für Sie! Sie können dieses Spiel schon heute kaufen und genießen.

Black The Fall

Obwohl das Spiel Black The Fall noch nicht veröffentlicht wurde, wird es von vielen Menschen mit Ungeduld erwartet. Das vorliegende Computerspiel erscheint am 11. Juli 2017 und verspricht sehr aufregend zu sein. Der Hersteller von Black The Fall ist ein unabhängiges Unternehmen Sand Sailor Studio. Das Spiel gehört zum Arkade-Genre. In diesem Computerspiel geht es um einen alten Maschinisten, der mit einem Roboter von der kommunistischen Macht flüchtet. Um sich zu retten, muss er verschiedene Rätsel lösen und gefährliche Hindernisse überwinden. Wie Sie sehen, soll das Spiel Black The Fall sehr unterhaltsam sein.

Zusammenfassung

Wenn Sie in diesem Monat keinen Urlaub haben, ist es kein Problem! Mit den neuen interessanten Computerspielen werden Sie sich nicht langweilen. Wenn Sie neugierig geworden sind, kaufen Sie diese neuen Computerspiele und verbringen Sie Ihre Zeit mit Spaß und Unterhaltung!