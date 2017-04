NES Classic – Nintendo of America stellt Remake des NES wieder ein

Nintendo wird die NES Classic Edition, den Remake der beliebten Retro-Konsole Nintendo Entertainment System einstellen. Die letzten Lieferungen gehen im Laufe dieses Monats an die Händler. Nintendo gab folgendes Statement gegenüber unseren Kollegen von IGN ab.

„Im Laufe des Aprils erhalten alle Nintendo of America Bereiche die letzten Lieferungen der NES Classic Edition. Wir empfehlen Spielern, die an dem System interessiert sind, bei ihrem örtlichen Händler nach der Verfügbarkeit zu fragen. Nintendo hat Verständnis für die Beschwerden einiger Kunden, die Schwierigkeiten hatten, einen NES Classic zu finden und möchten uns dafür entschuldigen. Wir haben dem Feedback der Kunden sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet und möchten uns für das Interesse und den Support an diesem Produkt bedanken.“