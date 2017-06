Need for Speed Payback – Trailer vorgestellt

Ein neuer Ableger von Need for Speed? Und er erscheint noch dieses Jahr in gerade einmal etwa 4 Monaten? Da hat Electronic Arts schon für Aufregung gesorgt unter den Fans. Ein kleiner Gameplay-Trailer, der eine der Story-Missionen zeigt, sorgte dann für noch mehr Action und Adrenalin. In dieser Mission müsst ihr mit Hilfe eines Ford Mustang GT (ein hübscher Wagen mit jeder Menge PS) einen Koenigsegg Regera (ein noch hübscherer Wagen mit viel viel mehr PS) klauen. Der Regera wird von einem Truck durch die Wüste transportiert.

Indem ihr wiederholt in den Truck reincrasht, holt ihr den Regera irgendwann aus dem Truck. Need for Speed Payback bringt auf jeden Fall jede Menge Action in das Spiel. Während ihr versucht den Truck aufzuhalten, schießen übrigens immer wieder Handlanger heran, die euch stoppen wollen. Gott sei Dank lassen auch die sich relativ einfach von der Straße abbringen.

Erscheinen wird Need for Speed Payback übrigens am 10.November 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.