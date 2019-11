Need for Speed Heat – Neues Gameplay-Video stimmt auf nahenden Release ein

Bereits Ende dieser Woche, ab dem 8. November 2019, wird „Need for Speed Heat“ für PS4, Xbox One und den PC erhältlich sein. Kurz vor Release könnt ihr euch mit einem frischen Gameplay-Video auf die rasante Action einstimmen.

Für „Need for Speed Heat“ zeigen sich erneut die schwedischen Entwickler von Ghost Games verantwortlich, die zuvor auch schon „Need for Speed: Rivals“ sowie „Need for Speed Payback“ hervorbrachten. Das neue Gameplay-Video stammt von den Kollegen von PlayStation Underground, die euch mehr als 28 Minuten pures Gameplay zeigen.

Im neusten „Need for Speed“-Ableger dürfen sich die Spieler in der Metropole Palm City austoben. Geboten wird erneut eine offene Spielwelt, in der man Tagsüber an offiziellen Events teilnimmt, um Geld zu verdienen und nachts an illegalen Underground-Rennen, um sich einen Ruf in der Szene aufzubauen. Laut Entwickler wird man über 120 Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern zu bieten haben.

Zudem hat man bereits vor wenigen Wochen klargestellt, dass man sich bei Ghost Games bewusst gegen Mikrotransaktionen und Pay2Win-Mechaniken entschlossen habe.