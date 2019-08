Necrobarista – Ein Visual Novel wie ein guter Anime

Auf der diesjährigen Gamescom trafen wir die Entwickler von Route 59, die uns ihr erstaunliches Visual Novel Erlebnis namens „Necrobarista“ präsentierten. Schon beim Intro wurde mir schnell klar, dass „Necrobarista“ kein gewöhnliches Visual Novel sein möchte. Zunächst war ich mir dessen gar nicht bewusst, ein Visual Novel zu spielen, denn das Abenteuer wird – neben cineastisch inszenierten cel-shading Sequenzen – aus der Ego-Perspektive gespielt. Was wir sonst noch erfahren durften, lest ihr auf den folgenden Zeilen.

„Necrobarista“ entführt die Spieler in ein übernatürliches Kaffeehaus nach Melbourne, Australien, dessen Besucher nicht mehr von dieser Welt sind. Hierhin können die Toten zurückkehren, um ihren letzten Tag auf Erden verbringen zu können, doch nicht jeder Besucher ist sich seines Todes bewusst. Hier erhalten die Geister die gelegenheit unerledigte Geschäfte abzuschließen, bevor sie ins nächste Reich übergehen. „In der Geschichte von Necrobarista geht es um Maddy, die Managerin des Cafés und ansässige Nekromantin. Während sie ihr Bestes tut, um den reibungslosen Ablauf des Geschäfts zu gewährleisten, kann es zu Komplikationen kommen, Seelen in das Jenseits zu bringen.“

Während die Geschichte größtenteils wie ein Stop-Motion-Anime erzählt wird, werden einige Passagen wie in einem Point&Click-Adventure aus der Ego-Perspektive gespielt. Hier kann der Spieler die Welt von „Necrobarista“ frei erkunden und einige Geheimnisse über den ein oder anderen Besucher aufdecken. Auch zusätzliche Informationen zur geheimnissvollen Welt, deren Charakteren und optionale Geschichten können auf diese Weise vom Spieler entdeckt werden.

Ich war begeistert wie unglaublich frisch sich dieses Visual Novel spielt. Meine bisherigen Ausflüge ins Genre wurden schnell von gähnender Langeweile begleitet und ich kam des öfteren in Versuchung die aufploppenden Textboxen einfach wegzuklicken, da ich des Lesens müde wurde, doch bei „Necrobarista“ kann ich mir dies nicht vorstellen. Die Präsentation scheint durchweg gelungen, zudem lockern die Point&Click-Passagen das Spielprinzip des Visual Novels deutlich auf. Genau so sollte ein Visual Novel sein.

Wie sich „Necrobarista“ in der Vollversion schlagen wird, können auch wir an diesem Punkt nicht vorhersehen, doch der frische Ansatz im Genre wirkt wesentlich interessanter, als alle bisherigen Versuche. Allzu lang müssen wir uns jedoch nicht gedulden, denn das Spiel soll noch im 3. Quartal 2019 (spätestens Ende September) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Eine Playstation 4 Version soll erst im nächsten Jahr folgen. Insgesamt sollen zum Launch 14 Sprachen unterstützt werden: Englisch, Französisch (und kanadisches Französisch), Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Brasilianisches Portugiesisch und Niederländisch.