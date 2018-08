Narcosis – ein Bauchplatscher ohne VR

2017 erschien mit Narcosis ein Virtual-Reality Titel aus der Spieleschmiede Honor Code, der euch in die Tiefen des Meeres mitnimmt. Die Meinungen waren allesamt recht positiv. Mittlerweile ist das Spiel auch ohne das ursprüngliche Gimmick spielbar. Dementsprechend haben wir uns auf der Playstation 4 für euch in die Tiefen gestürzt. Findet mit uns heraus, ob Narcosis auch ohne den Bonus der virtuellen Realität lohnenswert ist oder ob ihr euch nur mit Brille weit unter die Meeresoberfläche wagen solltet.

Unter dem Meer, unter dem Meer…

Bereits ab 60 Metern Tiefe erleuchtet kein Sonnenstrahl mehr die Umgebung unter Wasser. Der Druck steigt stetig. Der Weltrekord eines Menschen liegt bei ca. 214 Tiefenmetern. Ab 450 Metern bekommen Menschen in speziellen Druckanzügen ebenfalls Probleme. Doch dieses Mal geht es tiefer. In einem 500kg schweren Anzug bewege ich mich über den Meeresgrund. In diversen Stationen wird hier Methan abgebaut, insgesamt 20 Menschen arbeiten dort, bis es plötzlich zu einem Seebeben kommt. Brücken und Arbeitsplätze werden zerstört, fast alle arbeitenden Personen werden vom Unglück überrascht und fallen ihm zum Opfer. Die Unterkünfte werden überflutet, der Wasserdruck lässt keine Überlebenschance. Für mich heißt es also nun, irgendwie zu überleben und Kontakt zur Oberwelt zu bekommen.

Wie ein Panzer bewegt sich unser Anzug Schritt für Schritt durch dunkle Höhlen und überflutete Einrichtungen. Mein Blick wandert unabhängig davon im Helm umher, der als schützende Glaskugel über meinem Kopf sitzt. Dabei habe ich ständig den Sauerstoffpegel sowie die Anzahl der Leuchtfackeln im Blick. Ohne die sehe ich nämlich nur den kleinen Teil direkt vor meiner Nase, den der Scheinwerfer meines Anzugs beleuchten kann. Und der nötige Überblick ist wichtig. Bin ich nicht auf der Hut, steht plötzlich eine riesige Tiefseekrabbe vor mir, die kurzen Prozess macht. Ihre Arme sind spitz und hart genug, Helm und Anzug sofort zu durchbohren. Angler- und Tintenfische fallen mich immer wieder an. Gegen den Wasserwiderstand kann ich schwerfällig ein Messerchen schwingen, um zumindest vor den kleineren Fischen in Sicherheit zu sein.

Narcosis oder narkotisch?

Unter Narcosis versteht man übersetzt den Tiefenrausch. Dabei entsteht durch zu hohen Stickstoffdruck ein euphorisches Gefühl, das zentrale Nervensystem wird gestört. Kurz gesagt: Man dreht ein bisschen am Rad. Und natürlich passiert mir das auch hier am Meeresgrund. Leider ohne die Euphorie. Wieso bin ich der einzige Überlebende? Die Schuldgefühle lassen immer wieder Halluzinationen entstehen, bei denen plötzlich verstorbene Kollegen und Kolleginnen hinter mir auftauchen. Glücklicherweise sind diese Schockmomente allesamt vorhersehbar. Erschrocken hat mich keiner von ihnen. Was bringt es, solche Jump Scares einzusetzen, wenn sie allesamt nur nervig werden, anstatt mich weiter in die bedrückende Stimmung zu saugen. Problematisch ist nur der dadurch erhöhte Sauerstoffverbrauch. Ständig halte ich die Augen nach neuen Flaschen oder Aufladestationen auf, um hier unten nicht zu ersticken. Glücklicherweise haben wir vorher Sauerstoff und Leuchtfackeln an alle Ecken und Enden des Meeresgrundes gepackt.

Jede Erscheinung, jeder Moment, der gruselig werden könnte, verpufft einfach. Die langsamen Bewegungen in meinem Panzer sowie der Einsatz meiner Düsen für manche Sprünge lassen das Abenteuer wie eine Geisterbahn wirken, die kaum Abwechslung bietet. Die Unterwassergebiete und Forschungsstationen sehen sich allesamt so ähnlich, dass es schwer ist, die Orientierung zu behalten. Hinzu kommt, dass irgendwie alles noch auf den optischen Standards eines VR-Spiels zu sein scheint. Irgendwie könnte das alles hier noch deutlich realistischer und beklemmender aussehen. Scheint auch die Narcosis zu sein. Die meiste Zeit heißt es also einfach nur, einen Schritt vor den anderen zu setzen und dem festen Pfad zu folgen. Sehr seltsam, dass dieser Weg zum nächsten Ziel ohne jegliche Orientierungsmöglichkeit so leicht zu finden ist. Das alles nervt mich eher. Dabei sollte doch eigentlich ein durchgehendes Gefühl von Gefahr aufkommen, oder nicht?

Im Frustrausch der Tiefe

Ich befinde mich alleine am Grund des Meeres. Ich habe keine Ahnung, ob ich es lebendig an die Oberfläche schaffe. Das ist doch eigentlich genug Potential für eine spannende Geschichte. Meine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit beim Laufen und Kämpfen trägt einen guten Teil dazu bei. Alles, was ich höre, ist stark gedämpft. Die Geräuschkulisse lässt also auch keinerlei Zweifel daran, wie tief unten ich mich gerade befinde. Aber der Funke will einfach nicht überspringen. Völlig automatisiert bewege ich mich von Zielpunkt zu Zielpunkt. Gefühlsregungen tauchen nicht auf. Immerhin das haben wir gemeinsam. Je länger die Reise geht, desto mehr langweile ich mich.

Da hilft es auch nur bedingt, dass ich nach drei bis vier Stunden einen Abschluss finde. Immerhin der war überraschend, auch wenn ich nicht zu viel verraten möchte. Nur bringt mir ein überraschender, mitreißender Abschluss wenig, wenn alles vorher einer Tortur glich. Selbst, wenn ich alle Marken meiner Kollegen und Kolleginnen eingesammelt und ihre Geschichten gelesen hätte, wäre ich nicht mehr investiert gewesen. Das ist irgendwie schade. Meine Erlebnisse sind doch eigentlich eine Geschichte, die Interesse wecken sollte und der man sich gerne entgegenstellt. Aber irgendwie sind meine Ambitionen, dieses Erlebnis in die Welt zu tragen, komplett abgesoffen.

Fazit

Falls jemand von euch den Schilderungen des namenlosen Helden in Narcosis nicht folgen konnte, kommt hier nochmal die Kurzfassung. Losgelöst von den VR-Brillen funktioneirt kaum etwas von dem, was Narcosis vorher so besonders gemacht hat. Steckt ihr selber im Anzug, wenn plötzlich leere Taucheranzüge hinter auch auftauchen, menschengroße Krabben auf euch zulaufen oder sich Tintenfische um euren Helm klammern, habt ihr sicherlich eine spannende Spielerfahrung. Ohne dieses Gimmick wirken matschige Texturen und plump eingesetzte Jump Scares so gar nicht mehr. Das eigentliche Potential, welches in Narcosis steckt, kann sich einfach nicht mehr entfalten. Die kurze Spielzeit mit spannendem Ende rettet das ansonsten eintönige Erlebnis dann auch nicht mehr. Sehr schade, denn die Idee für dieses Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Vielleicht begebe ich mich doch nochmal in die virtuelle Realität, um Narcosis so zu erleben, wie es eigentlich gedacht war.