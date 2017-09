Nacon Gewinnspiel: Revolution Pro Controller

Mit freundlicher Unterstützung der Peripheriemarke Nacon verlosen wir den „Nacon Revolution Pro Controller“ für PS4 im Wert von 109,99 € (UVP).

Folgende Features bietet der Nacon Controller:

Zwei Analog-Sticks mit einem Neigungswinkel von 46°, zusätzlich aufgewertet durch eine integrierte innovative Firmware für eine überlegene Präzision

Vier konfigurierbare Sondertasten

Acht-Wege-Steuerkreuz

Vier individualisierbare Profile, die sich mittels der PC-Software konfigurieren lassen. Spieler können Buttons neu zuweisen, die Sondertasten mit Makros versehen sowie die Empfindlichkeit des Analog-Sticks und der Trigger einstellen

Zwei integrierte Fächer und sechs mitgelieferte Gewichte dienen zur Ausbalancierung und Anpassung des Controller-Gewichts

Anschluss an alle PS4-Systeme über ein abnehmbares drei Meter langes USB-Kabel mit einer sicheren Steckverbindung

Der Revolution Pro Controller ist vollständig anpassbar und einfach zu benutzen. Zudem bietet er vordefinierte Konfigurationsprofile für gängige Spielgenres – damit die PS4-Gamer sofort loslegen können

Gewinnspiel-Teilnahme

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, sende uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „NACON“ an gewinnspiel@next-gamer.de und du landest automatisch im Los-Topf. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2017 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

