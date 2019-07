Mythgard: Neues Sammelkartenspiel im Alpha-Test

Sammelkartenspiele wie Mythgard erfreuen sich seit Jahren einer ungebrochenen Beliebtheit. Auch wenn kein großer Hype durchs Land zieht, spielen noch immer unzählige Menschen Spiele wie Magic: The Gathering oder Hearthstone. Doch durch die langjährige Präsenz einiger Platzhirsche haben es neue Spiele ziemlich schwer, eine angemessene Basis an Spielenden zu bekommen. Und trotzdem sind die neu aufkommenden Spiele einen Blick wert, um frischen Wind in alteingesessene Strukturen zu bekommen. Dementsprechend froh war ich auch, einen Blick in die Alpha-Version des von Rhino Games entwickelten Mythgard werfen zu können. Was euch bei diesem Spiel erwartet, könnt ihr nun also im Test lesen.

Gut kopiert statt schlecht erfunden

Schon zu Beginn macht Mythgard keinen Hehl aus seinen Inspirationen. Es bezeichnet sich selbst als Mischung aus den eingangs genannten Hearthstone und Magic. Das bedeutet also, dass es zum einen Karten unterschiedlicher Farben gibt, aus denen ihr euch ein Deck baut, zum anderen bekommt ihr wie in Hearthstone jeden Zug die Möglichkeit, Energiepunkte zu erhöhen, um Karten zu spielen. Wohingegen im Titel von Blizzard diese Energie jeden Zug automatisch um einen Punkt steigt, müsst ihr hier allerdings eine eurer Karten „verbrennen“, was sie wieder in den Nachziehstapel bringt, um den Punkt zu erhalten.

So müsst ihr nun Energie sammeln, um Monster zu beschwören, die sich durch Angriffs, Lebenspunkte und Spezialfähigkeiten auszeichnen. Auch Zaubersprüche oder Karten, die euer Spielfeld mit Spezialeffekten erweitern, befinden sich in eurem Deck. Spielt ihr ein Monster auf eines der Felder eurer Spielseite, kann dieses eine Runde später eines der drei gegnerischen Felder vor sich angreifen. Befindet sich dort ein gegnerisches Monster, muss dieses zuerst aus dem Weg geräumt werden, ansonsten kann euer Gegenspieler direkt attackiert werden. So bringt ihr dann dann die Lebenspunkte des Gegenübers auf 0 und das Spiel ist gewonnen.

Build your deck!

Eure Karten haben wie bereits erwähnt alle unterschiedliche Farben. Verbrennt ihr beispielsweise eine rote Karte, bekommt ihr nicht nur einen der nötigen Energiepunkte, sondern auch einen Stein der Kartenfarbe. Auch die sind notwendig, um überhaupt agieren zu können. Neben dem angegebenen Energiewert benötigen diese nämlich auch mindestens einen Stein in ihrer Farbe. Das beeinflusst euren Deckbau natürlich. Geht ihr auf Nummer Sicher und fokussiert euch auf eine Farbe oder wollt ihr von mehreren Farben profitieren und riskiert eventuell, so Züge zu bekommen, in denen ihr nicht agieren könnt.

Was eure beste Strategie dabei ist, erfordert einiges an Übung und ein regelrechtes Studium der unterschiedlichen Karteneffekte. So stoßt ihr dann auf Synergien, gute Kombinationen und euer Gespür für den Aufbau eines Decks wächst mit der Zeit immer mehr. Zahlreiche Spielmodi wie ein Storymode, diverse Puzzle-Aufgaben oder ein Draft-Modus, in dem ihr aus zufälligen Karten ein Deck baut, helfen euch dabei, einen guten Einstieg zu finden, bevor ihr mit selbst erstellten Decks in den Online-Modus geht.

Braucht Mythgard noch Zeit?

Für eine Alpha-Version ist das Spiel dabei überraschend stabil und ausgefeilt. Das Design der Karten, die Comic-Sequenzen des Story-Modus und auch der Soundtrack sind die größte Stärke des Spiels. Mythgard vermischt unterschiedliche Stilrichtungen, so dass jede Kartenfarbe ein komplett eigenes Setting abdeckt. Sich hier durch die Karten zu klicken, Boosterpacks zu öffnen und zu schauen, was sich einem präsentiert, motiviert ungemein. Dabei setzt das Spiel natürlich auf die üblichen, Sucht steigernden Mechaniken, um immer weiter am Ball zu bleiben und neue Booster-Pakete zu erspielen.

Das könnt ihr entweder, indem ihr Daily Challenges löst, den Story Modus angeht oder einfach das Spiel spielt. Dauert euch das zu lange, könnt ihr die benötigten Coins auch mit Echtgeld erwerben. Davon können wir euch in der Alpha-Phase aber nur abraten. Es steht nämlich im Laufe der Fertigstellung des Spiels sicher noch der ein oder andere Löschvorgang allen Fortschritts bevor. Dann alle mit Echtgeld gekauften Karten zu verlieren, wäre schon enorm ärgerlich. Dafür könnt ihr allerdings nach aktuellem Stand schnell und kostenfrei ins Spiel einsteigen.

Fazit

Das ist dann auch der entscheidende Faktor, ob ihr Mythgard eure Zeit schenken solltet oder nicht. Wollt ihr einen ersten Blick in ein Spiel werfen und schauen, ob es etwas für euch ist, den Entwicklungsprozess über den Discord-Server begleiten, Anmerkungen machen? Oder wartet ihr lieber, bis das Spiel die Testphasen durchlaufen hat und komplett erhältlich ist. Dann steht der Storymodus auch in Gänze zur Verfügung, der mich am meisten motiviert hat. Nicht wegen der Geschichte, die absolut konfus ist, sondern vor allem wegen der großartig gestalteten Comic-Szenen. Andernfalls steht ihr nämlich immer vor der Frage, wie viel Energie ihr in ein Spiel stecken wollt, dessen Spielstände im Laufe der Entwicklung einmal komplett gelöscht werden.