Mortal Kombat 11 – Erscheint bei uns ungeschnitten und ab 18 Jahren

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios dürfen ihr Kampfspiel „Mortal Kombat 11“ ungeschnitten in den deutschen Handel bringen.

Nächsten Monat soll das nächste Kapitel der „Mortal Kombat“-Reihe veröffentlicht werden und wie der zuständige Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment heute bekannt gegeben hat, wird der Titel hierzulande nicht beschnitten oder indiziert. Demnach dürfen deutsche Spieler die vollständige Spielerfahrung genießen, sofern sie bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben. Als Alterskennzeichnung kann man eine USk 18-Einstufung (Keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG) erwarten.

„Damit ist Mortal Kombat 11 seit über 10 Jahren der erste Teil dieses Franchise, der parallel mit den internationalen Versionen und einem offiziellen Alterskennzeichen der USK in einer komplett ungeschnittenen Variante auf dem deutschen Markt erscheinen wird“, so Warner Bros. Interactive Entertainment.

„Mortal Kombat 11“ wird am 23. April 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Zudem haben die Verantwortlichen bereits einen Story Trailer veröffentlicht, welcher vor allem Einzelspieler ansprechen soll. Vorbesteller erhalten sowohl den spielbaren Charakter Shao Kahn als auch einen Zugang zur geschlossenen Beta, die vom 28. bis zum 31. März auf PlayStation 4 und Xbox One abgehalten werden soll.