Mortal Kombat 11 – Erfolgreichster Launch der Reihe

Laut David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, konnte das Kampfspiel „Mortal Kombat 11“ den erfolgreichsten Launch der Reihe verbuchen.

Seit Dienstag, dem 23. April 2019, steht das Kampfspiel „Mortal Kombat 11“ für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC im weltweiten Verkauf. Obwohl das Spiel durchweg positiv bewertet (Metascore 83) wurde, hagelte es auch ganz schön Kritik für das grindlastige Fortschrittsystem und den Einsatz einer Loot-Box ähnlichen Mechanik.

Wie es scheint haben die negativen Aspekte des Spiels kaum Auswirkungen auf die Verkäufe gehabt. Denn David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, hat in einem Panel auf der GamesBeat Summit betont, dass „Mortal Kombat 11“ den besten Launch in der Geschichte der Reihe hingelegen konnte.

„Ich könnte nicht stolzer auf das Team und das sein, was es geleistet hat und die Innovationen, die es in Mortal Kombat gebracht hat“, so Haddad.

Es ist erstaunlich, dass es die NetherRealm Studios immer wieder Schaffen der mittlerweile 27-jährigen Reihe neues Leben einzuhauchen und die Spieler zu begeistern. Leider hat David Haddad keine konkreten Verkaufszahlen genannt, jedoch hat er verraten, dass „Mortal Kombat 11“ in Nordamerika zugleich den größten Launch in der Geschichte von Warner Bros. Games hinlegen konnte.