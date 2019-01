Mortal Kombat 11 – Alle Infos zur gestrigen Enthüllung

Gestern Abend wurde im Rahmen eines Livestreams „Mortal Kombat 11“ von den NetherRealm Studios enthüllt.

Im Rahmen des gestrigen Livestreams zu „Mortal Kombat 11“ sind nicht nur viele wichtigen Details zum Spiel, sondern auch gleich einige Gameplay-Videos veröffentlicht worden. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den kompletten vierstündigen Livestream, einen Story-Trailer, einen Fatalities-Trailer und noch mehr ansehen.

Laut den Entwicklern soll „Mortal Kombat 11“ das bislang blutigste und brutalste „Mortal Kombat“ aller Zeiten werden. Wie auch schon in „Injustice 2“ kommt bei „MK 11“ das Gear-System zum Einsatz. Mit diesem könnt ihr euren Charakter individualisieren, indem ihr beispielsweise Ausrüstung, Aussehen und Fähigkeiten verändert. Zudem kann am KI-Verhalten in Einzelspieler-Matches geschraubt werden.

Auch das Drei-Klassen-System kehrt zurück. Diese lassen sich ebenfalls im Gear-System anpassen. Zudem füllen sich im Kampf zwei Balken: „Weapon Meter“ stärkt den Angriff und „Breaker Meter“ die Verteidigung. Hinzu kommt, dass nun ein „tödlicher Schlag“ ausgeführt werden kann, sobald der Gegner sich in einer sehr schlechten Verfassung befindet. Auch die Waffen kehren in abgewandelter Form zurück und jeder Charakter wird mehrere „Fatalities“ haben können.

Insgesamt sind 17 Arenen geplant, wobei die Umgebungen erneut in die Kämpfe integriert werden können und auch die erwähnten Waffen dort gefunden werden können. Zum Launch werden 25 Kämpfer verfügbar sein. Vorbesteller bekommen Shao Khan als Bonus-Charakter und können an der Beta teilnehmen. Außerdem bestätigt wurden Charaktere wie Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya, Skarlet, Baraka, Geras, Kronika, Liu Kang, Kung Lao und Kabal.

Der Beta-Test soll ab dem 28. März zugänglich sein, leider ist bisher nicht bekannt, über welchen Zeitraum sich die Beta erstrecken wird. Bekannt ist lediglich, dass nur Vorbesteller an der Beta teilnehmen können und diese nur auf der Playstation 4 und Xbox One abgehalten wird. PC- und Nintendo Switch-Besitzer müssen sich bis zum Release am 23. April 2019 gedulden.

Wie üblich, können Käufer sich zwischen mehreren Editionen entscheiden. Die Standard-Fassung kostet euch 70 Dollar und beinhaltet nur das Hauptspiel, die 100 Dollar teure Premium-Edition wird ein „Kombat-Pack“ beinhalten und die sogenannte Kollektor’s Edition verlangt von euch 300 US-Dollar. Diese beschert euch nicht nur eine besonders schicke und 1:1 originalgetreue Nachbildung der Maske von Scorpion, sondern auch:

Steelbook Verpackung

Magnet mit dem Mortal Kombat Logo

1:1 Replika von Scorpion’s Mask mit Standfuß

Echtheitszertifikat

Schwarze Collector’s Box

Der Premium Pass gewährt euch Zugriff auf alle sechs DLC-Charaktere, sieben zusätzliche Skins, sieben Gear Sets, sowie einen einwöchigen und früheren Zugriff auf die DLC-Inhalte.

„Mortal Kombat 11“ wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Unterhalb der Meldung findet ihr alle relevanten Gameplay-Videos.