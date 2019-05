Mordhau – Online-Mittelalter-Slasher auf Erfolgskurs

Der Multiplayer-Titel „Mordhau“ hat einen überaus vielversprechenden Verkaufsstart hingelegt.

Wie die zuständigen Entwickler von Triternion verkündet haben, hat sich „Mordhau“ innerhalb einer Woche über 500.000 mal verkaufen können. Der mittelalterliche Multiplayer-Slasher steht seit dem 29. April 2019 für den PC im Verkauf. Somit konnten die internen Erwartungen deutlich übertroffen werden, wobei den Titel bis zu 60.000 gleichzeitige Spieler erleben wollten. Logischerweise führte dieser Ansturm zu einer Überlastung der Server.

„MORDHAU ist ein mittelalterlicher Slasher, gespielt aus Egoperspektive, oder dritter Person. Tauche in die Rolle eines Söldners und stürme das hektische Schlachtfeld mit bis zu 64 Spielern in einer fiktionalen aber realistischen Welt, in welcher du brutale und actionreiche Kämpfe führst, von denen du nie genug bekommen kannst“, heißt es von offizieller Seite.

Trotz Release ist jedoch auch „Mordhau“ nicht frei von einigen Problemen und Bugs, welche von den Entwicklern so schnell wie möglich beseitigt werden sollen. Darüber hinaus arbeite man bereits daran mehr Kapazitäten bereitzustellen, um den Andrang der Spieler bewerkstelligen zu können. Spieler, die Gold oder Erfahrungspunkte durch Spielfehler verloren haben, erhalten mit dem nächsten Update eine Entschädigung.

„Mordhau“ ist seit dem 29. April 2019 über Steam für PC erhältlich. Ob der Titel auch für Konsolen portiert wird, ist bisher unklar. Als ein Fan in einem Reddit-Forum nach einer Playstation 4 Portierung fragte, äußerte sich der Community Manager wie folgt:

„Zunächst müssen wir sehen, wie gut Mordhau auf dem PC funktioniert. Wenn wir über die nötigen Ressourcen verfügen und die Nachfrage nach Konsolenports nach der Veröffentlichung steigen sollte, werden wir dies definitiv prüfen.“ Unterhalb des Artikels haben wir den Launch-Trailer eingefügt.