Moonlighter: Mehr als nur ein Ladenhüter

Mit Moonlighter hat das Studio Digital Sun im Mai diesen Jahres eine Mischung aus Action-RPG und Shop-Simulation veröffentlicht. Was als Brettspiel schon häufiger thematisiert wurde, taucht in Videospielen seltener auf. Ein mögliches Beispiel wäre dabei noch „Recettear: An Item Shop’s Tale“. Dabei ist die Idee doch eigentlich sehr naheliegend. Schließlich sind die Shop-Besitzer doch die zum Teil am häufigsten frequentierten Charaktere in jedem RPG. Ob Moonlighter diesen Rollentausch erfolgreich meistern konnte, seht ihr zwar schon an der Wertung im Vorschaubild, wie es dazu kam, erklären wir euch allerdings auch in den folgenden Zeilen.

Verkaufen ist keine Kunst – aber dabei verdienen!

Im kleinen Dörfchen Rynoka steht ein alter Laden mit dem Namen Moonlighter. Über Generationen wurde er weitervererbt, um den Dorfbewohnern nützliche Items aus den naheliegenden Dungeons zu verkaufen. Von den fünf Dungeons ist mittlerweile allerdings nur noch einer geöffnet, da der ehemalige Besitzer und Abenteurer, der alte Pete, nicht mehr aufzufinden war. Sein Neffe (oder Enkel), Will, und damit euer Charakter, hat den Laden nun übernommen und versucht selber, Items aus den Dungeons zu holen. Als er allerdings erneut ohnmächtig aus einem Dungeon fliegt, hilft ihm ein alter Freund seines Großvaters (oder Onkels) auf. Mit einem alten Besen alleine könne Will doch nicht in die Dungeons ziehen. So schenkt er ihm Schild und Schwert und gibt ihm den Auftrag, sich endlich vernünftig um den Moonlighter zu kümmern.

Wills Tagesablauf sieht dabei so aus, dass er meist Nachts in einen Dungeon zieht, der sich jedes Mal aufs neue zusammensetzt. Je tiefer er in die drei Etagen vordringt, desto wertvollere Sachen findet er, bis er sein Amulett nutzt, um den Dungeon wieder sicher zu verlassen. Die gesammelten Items kann er nun zu selbst bestimmten Preisen verkaufen. Öffnet er den laden am nächsten Tag, kommen Besucher, um zu shoppen. Ist der Preis zu niedrig, freuen sie sich, ist der Preis zu hoch, bekommt Will nur ein grummeliges Gesicht. So kann er die Preise immer wieder anpassen, um den besten Umsatz zu erzielen. Manchmal tauchen allerdings auch Diebe auf, denen er kurzerhand mit einer gezielten Rolle das Handwerk legen muss. Das verdiente Geld steigert dann die Beliebtheit des Ladens und der Stadt.

Eine ganze Stadt am Moonlighter

Moonlighter erzeugt durch diesen sich wiederholenden Spielfluss einen unfassbaren Sog. Ihr habt das Bedürfnis, immer mehr Geld zu sammeln. Dadurch könnt ihr euren Laden aufrüsten, womit er größer wird und ihr mehr Items lagern könnt. Das verdiente Geld könnt ihr ebenfalls nutzen, um weitere Shops in der Stadt zu platzieren. So finanziert ihr einen Schmied, eine Brauerei für Tränke und Upgrades eurer Ausrüstung, einen konkurrierenden Shop, in dem ihr Items nachkaufen könnt oder einen Bankangestellten, der euer Geld mit Zinsen vermehren kann. In den wenigen Dialogen, die ihr mit den Charakteren führen könnt, zeigt sich auch die liebevolle Gestaltung ihrer Charakterzüge. Rynoka wächst euch als gesamtes Dorf immer mehr ans Herz und ihr freut euch über jedes Upgrade, das euch möglich wird.

Vergrößert ihr euren Laden steht euch zum Beispiel ein Assistent zur Verfügung, der den Verkauf für euch übernimmt, aber einen gewissen Anteil haben will. So könnt ihr euch nur auf Dungeons konzentrieren, wenn euch das lieb ist. Eure Verkaufsflächen im Laden erweitern sich ebenfalls, doch alles solltet ihr nicht verticken. Gefundene Items könnt ihr nämlich beim Schmied oder der Zauberin nutzen, um neue, stärkere Waffen und Rüstungen zu craften. Dabei haben die vier Waffentypen auch völlig unterschiedliche Spielstile. Es empfiehlt sich, herumzuprobieren, ob einem das Großschwert, Speer oder Schild und Schwert am ehesten liegen. Pfeil und Bogen sind als Zweitwaffe immer empfehlenswert, da in den Dungeons Distanzangriffe durchaus nützlich sind.

Nochmal, nochmal, nochmal!

Die Motivation, für den Moonlighter in die Dungeons zu ziehen, wird also stetig oben gehalten. Ihr wollt neue Waffen, das nötige Geld dafür oder Quests von euren Kunden erfüllen, die sie euch an der Ladentheke geben und natürlich auch die anderen Verliese für besseres Zeug öffnen. Die Ähnlichkeit dieser Höhlen zu klassischen Zelda-Titeln ist dabei nicht zu leugnen, auch wenn die Herausforderung hier nicht in Rätseln, sondern in der Masse an Monstern liegt. Diese hinterlassen die heiß begehrten Ressourcen, werden aber von Etage zu Etage stärker. Gerade am Anfang heißt es also, eher vorsichtig zu agieren. Segnet ihr nämlich das Zeitliche, verschwinden alle gesammelten Items aus eurem Rucksack.

Um das zu vermeiden, könnt ihr entweder Heiltränke nutzen oder müsst eine große Heilquelle finden, die auf jeder Etage vorhanden ist. Andere Heilmöglichkeiten gibt es nicht, weswegen neben euren Waffen eine Ausweichrolle Wills beste Freundin wird. Mit der könnt ihr kleine Abgründe überwinden und seid kurzzeitig unverwundbar. Solltet ihr in den Abgründen allerdings ein Funkeln ausmachen, lasst euch ruhig hineinfallen. So stoßt ihr auf Geheimräume mit besonderen Schätzen. Die wertvollsten Funde rufen allerdings auch ein großes Monster hervor. Dieses grüne, unbesiegbare Wesen taucht dann nach einer kurzen Zeit in jedem Raum auf, um euch zu verfolgen. Nur ein Abstieg in eine tiefere Ebene oder die Flucht aus dem Dungeon kann euch dann noch retten.

Die perfekte Mischung?

Moonlighter lässt euch dabei nicht los. Ein erfolgloser Vorstoß in die monsterverseuchten Tiefen weckt nur das Bedürfnis, die nötigen Items sofort erneut zu suchen. Habt ihr neue Ausrüstung erhalten, wollt ihr wissen, wie weit ihr damit kommt. Große Bosse am Ende der dritten Etage sind anspruchsvoll, aber nie zu schwer, wenn ihr vorher gut gewirtschaftet habt. Alle Spielmechaniken sind so miteinander verbunden und ihr seid sehr schnell in einem Spielfluss, der euch mitreißt. Ist ein Boss besiegt, findet ihr wertvollste Gegenstände, die euch kurzzeitig in Geld schwimmen lassen, so dass ihr in kürzester Zeit riesige Upgrade-Fortschritte machen könnt.

Da lenken euch auch nicht die kleineren Macken ab, die Moonlighter zweifelsohne hat. Das größte Problem ist dabei wohl die Steuerung gewesen. Solltet ihr schon viele Spiele mit ähnlichen Kampfmechaniken gespielt haben, trefft ihr hier auf eine völlig andere Steuerung eures Charakters. Unzählbare Male ist es passiert, dass wir aus Versehen anstatt der lebensrettenden Rolle einen Trank genutzt oder die zweite Fähigkeit der Waffe eingesetzt haben. Intuitiv ist anders und es braucht seine Zeit, sich in diese ungewohnte Steuerung einzufinden. Manchmal nervt auch der begrenzte Platz in eurem Rucksack. Spätestens ab der zweiten Etage müsst ihr mehrmals euren Rucksack neu ordnen. Gegenstände müssen entsorgt werden, andere sind verflucht und können daher nur an bestimmten Stellen liegen. Gerade, wenn ihr mehrere Ressourcen braucht, um bestimmte Quests zu erfüllen oder Gegenstände zu craften, verbringt ihr mehr Zeit mit dem Management eures Rucksacks als mit dem erforschen der Dungeons.

Fazit

Aber wenn ihr dann wieder in eurem Laden steht, der wundervollen Musik beim Verkauf lauscht und in einen zenartigen Zustand verfallt, sind diese Probleme wie vom Winde verweht. Der wundervolle Pixellook sowie der antreibende Soundtrack, der sowohl in Rynoka und dem Moonlighter als auch in den Dungeons jederzeit zur Situation passt, hält euch bei der Stange. Verfolgt euch das große Monster, ist die Musik antreibend bedrohlich. Verkauft ihr eure Items, lehnt ihr euch entspannt zurück, betrachtet das wuselige Treiben und freut euch über das Klingeln der Kasse. Habt ihr neue Ausrüstung, erfreut ihr euch an Wills neuem Aussehen.

Jede Mechanik im Spiel fördert das Bedürfnis, weiterzumachen. Dabei verkommt Moonlighter nie zu einem nervigen Grind, sondern ermöglicht euch einen stetigen Fortschritt. Jeder neue Dungeon eröffnet direkt neue Möglichkeiten für Upgrades in der Stadt. Wir können euch daher nur ans Herz legen, dieses Spiel auszuprobieren. Moonlighter ist definitiv eines der besten Spiele, die ihr dieses Jahr zocken könnt.