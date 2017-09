Monster Hunter Sotries: Gewinnt das Monster-Rollenspiel

Monster Hunter Stories lädt zu einem Rollenspiel-Abenteuer ein, wie es die Freunde der beliebten Serie noch nicht erlebt haben. Werdet zum Rider und schließt euch mit Monstern zusammen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und mächtige Combo-Attacken loszutreten. Ride on!

Monster Hunter Stories

In den Fußstapfen der beliebten Monster Hunter-Serie beschreitet Monster Hunter Stories völlig neue Pfade mit einem farbenfrohen Rollenspiel-Abenteuer. Die Spieler übernehmen darin die Rolle eines Riders und erkunden auf dem Rücken von Monstern eine gigantische Fantasy-Welt voller Geheimnisse und Gefahren – reitend, schwimmend und fliegend. Ihre Mission: Ihr Dorf vor einem riesigen Ungeheuer und einer finsteren Macht namens Schwarzer Pesthauch zu schützen. Dazu brüten sie Monstereier aus, denen teamfähige Monsties entschlüpfen. Jedes davon verfügt über spezielle Fähigkeiten, die es geschickt zu nutzen gilt. Mit ganzen Scharen verbündeter Monsties stürzen sich die Spieler dann in rundenbasierte Kämpfe gegen ihre Widersacher. Zwei Nintendo-Freunde können außerdem in Multiplayer-Duellen gegeneinander antreten. Sowohl die männlichen oder weiblichen Rider lassen sich ganz nach eigenem Geschmack gestalten. Das macht umso mehr Spaß, da Monster Hunter Stories aufwändig im farbenprächtigen Anime-Stil gestaltet ist. Die Demo zum Spiel gibt’s im Nintendo eShop.

Monster Hunter Stories Gewinnspiel – so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von Nintendo verlosen wir Monster Hunter Stories für den Nintendo 3DS + Monstie-Schlüsselanhänger!

Alles was ihr dafür tun müsst, ist, uns zu beantworten, welches Monster sich in unserem Schattenrätsel versteckt. Ein Tipp: Es ist nicht Stereoblos…

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 24. September 2017 um 23:59 Uhr. In der darauffolgenden Woche wird der Gewinner per Zufall aus allen Einsendungen ermittelt. Teilnehmen dürfen alle Fans unserer Facebook-Seite. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

