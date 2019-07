Monster Boy und das verfluchte Königreich: Endlich auf dem PC und im Test

Monster Boy und das verfluchte Königreich erschien bereits im Winter letzten Jahres auf den gängigen Konsolen. Das Team rund um The Game Atelier haben damit einen spirituellen Nachfolger der Wonder Boy Reihe geschaffen, für die sie 2017 auch ein Remake des dritten Teils veröffentlichten. Einige Spielmechaniken sowie das generelle Artdesign des Spiels haben sie dann auch in den neuen Teil übernommen. Dieser ist nun auch auf dem PC erhältlich, so dass wirklich jeder Mensch sich in dieses Abenteuer stürzen kann. Und wir können schon direkt zu Beginn sagen: Das solltet ihr auch tun, wenn ihr den Titel nicht schon durchgesuchtet habt! Monster Boy ist ein grandioses Spiel und wir freuen uns sehr darauf, euch hier mitzuteilen, warum dem so ist.

Ein Junge wird zum Monster Boy

Der blauhaarige Schwertkämpfer Jin wacht eines Tages in seinem Häuschen am Strand auf, da sein Bruder in höchster Not ist. Verwandelt in einen kleinen Drachen informiert er unseren Helden, dass ihr Onkel Nabu alle Bewohner des Königreichs in Tiere verwandelt und aufgehalten werden muss. Also macht Jin sich natürlich auf den Weg, um das Königreich zu retten. Besonders erfolgreich ist er am Anfang allerdings nicht und fällt dem Fluch selbst zum Opfer. Als kugeliges Schwein mit Augenklappe lässt sich die Welt wohl nicht mehr so einfach retten.

Nach einem kleinen Umweg landet Jin in seiner neuen Form im gänzlich verwandelten Ort Lupia auf den maunzenden Berater des Königs. Der weiß eine Lösung. Jin muss nun verschiedene Orbs finden, die ihm die Verwandlung in weitere Tiergestalten ermöglichen. Sind diese alle eingesammelt, kann der Bekater… entschuldigt, der Berater die Bevölkerung des Landes retten. Um diese Orbs zu finden, müsst ihr nun also unterschiedlichste Gebiete bereisen, Geheimnisse entdecken, Fähigkeiten und Ausrüstung finden und generell stärker werden.

Alle Tiere sind gleich? – Von wegen!

Monster Boy und das verfluchte Königreich hält sich dabei an alle klassischen Regeln eines Metroidvanias. Diese setzt es allerdings so perfekt um, dass ihr immer mehr von der Welt erkunden wollt. Jede neue Tierform, die ihr freischaltet, bietet neue Fähigkeiten, die euch helfen können. So kann das Schwein beispielsweise versteckte Objekte erschnüffeln oder der Frosch seine Zunge dazu einsetzen, an Ringen zu baumeln und Gegenstände zu verschlucken. Hinzu kommen noch besondere Fähigkeiten, die von Magieknollen oder eurer Ausrüstung freigeschaltet werden. Schafft ihr es, diese Fähigkeiten perfekt einzusetzen, wechselt ihr im Fluge durch sie hindurch, kombiniert die Effekte und düst durch das Spiel.

Dieser Lernerfolg ist auch bitter nötig. Denn bis es soweit ist, dürft ihr einige Bildschirmtode überstehen. Monster Boy nimmt euch nämlich nicht an die Hand. Das Spiel ist knackig, ohne je unfair zu werden, und verzichtet auf übermäßige Tutorials. Vor allem die Bosse wollen beobachtet werden, um ihre Muster zu erkennen. Walzen sie euch beim ersten Anlauf noch platt, schafft ihr es sicher, sie nach einigen Versuchen ohne jegliche Probleme zu beseitigen. Wie ihr das angehen müsst, ergibt sich wunderbar intuitiv. Das Spiel lädt euch zum Ausprobieren ein, wodurch ihr immer neue Sachen lernt. So haben wir zum Beispiel mehr als zufällig herausgefunden, dass nervige Moskitos, die euch das Leben als Gegner schwer machen, mit der Froschzunge aufgefressen erfrischende Lebensenergie herstellen.

Eine Sache hol ich noch…

Eure unterschiedlichen Verwandlungen haben allerlei Besonderheiten, die sich euch nach und nach erschließen. Das ist dann auch der Faktor, der die Aspekte eines Metroidvania so perfekt macht. Ständig geht euch ein Licht auf, wo ihr diese Fertigkeiten in bereits besuchten Gebieten nutzen könnt. Dementsprechend motivierend ist das Backtracking. Die Belohnung, die ihr nämlich finden werdet, verbessert euer Arsenal an Möglichkeiten noch weiter. Sei es, weil ihr durch eine Knolle mehr Magie einsetzen könnt oder einen Edelstein findet, mit dem ihr eure Ausrüstung beim Schmied verbessert.

Dank übersichtlicher Karte und immer mehr Möglichkeiten der Fortbewegung macht ihr euch dabei auch hochmotiviert auf weitere Wege. Ein Blick genügt meist und ihr wisst schon, wo es lang geht. Auf dem Weg selbst merkt ihr dann, wie hilfreich eure neuen Verwandlungen für eure Mobilität sind. Musstet ihr als Schwein noch langsam durch die Gegend stampfen oder zäh unter Wasser laufen, düst der Frosch mit einem Affenzahn und mit Schwert bewaffnet an gefährlichen Fischen vorbei. Das Reisen macht einfach Spaß.

Dass man so gerne durch die Welt düst, liegt allerdings auch an der wundervollen Präsentation. Die gesamte Welt ist in einer wundervollen Cartoon-Optik gehalten. Jeder Gegner, jeder Charakter, ist einfach nur wunderschön gestaltet. Selbst die riesigen Bosse versprühen ihren ganz eigenen Charme. So kämpft ihr bereits zu Beginn gegen einen riesigen Oktopus, der mit seiner Mimik von stinksauer zu überrascht durch eure Schläge den Kampf erst wirklich unterhaltsam werden lässt. Dabei habt ihr dann noch einen Soundtrack, der dem cartoonigen Look auf den Leib geschneidert ist und Dialoge, die besser zu den Figuren nicht passen könnten. Die richtige Mischung aus Exposition und seichter Unterhaltung.

Fazit

Wenn wir ehrlich sein müssen, können wir an Monster Boy und seinem verfluchten Königreich nur wenig aussetzen. Für die ein oder andere Person mag es vielleicht etwas zu herausfordernd sein. Die Kampfmechanik wirkt manchmal unbeholfen, eure Sprünge schwammig. So werden einige herausfordernde Rätsel und Geschicklichkeitspassagen erst recht eine Prüfung für eure Geduld. Wir konnten uns jedoch immer schnell in die Mechaniken einfuchsen. Wenn man diese Stellen übersteht, erfreut man sich nämlich weiterhin an einem unfassbar hübschen und motivierenden Spiel. Ihr bekommt hier eines der besten Spiele des Genres. Also greift zu. Die 20 Stunden Spielzeit werdet ihr definitiv nicht bereuen!