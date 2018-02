Mobile Geräte fürs Gaming gefragt: Tablet läuft Desktop-PC den Rang ab

Die Zeiten, in denen Gamer daheim vor dem Desktop-PC hockten oder mit dem Koffer zur WLAN-Party anreisten, dürften schon bald vorbei sein. Das zeigt ein Blick auf, die aktuellen und prognostizierten Verkaufszahlen für Smartphones, Tablets, Notebooks und Desktop-Computer.

Marktforscher gehen davon aus, dass die Zahl der verkauften Desktop-Computer von weltweit rund 130,4 Millionen Stück im Jahr 2016 auf rund 87 Millionen verkaufter Exemplare im Jahr 2021 sinken wird. Man könnte meinen, dass dafür vor allem die Notebooks verantwortlich sind. Doch das ist nicht der Fall, denn in diesem Segment sollen nach den Prognosen die Verkaufszahlen nahezu unverändert bleiben. Bei den Gamern und allen anderen Internetusern werden großformatige Smartphones und Tablets immer beliebter.

Dies könnte besonders bei Nicht-Casual-Spielern daran liegen, dass die Hersteller immer mehr AAA-Spiele liefern, die sich dank externer Peripherie auch abseits des Touchscreens bedienen lassen. Selbst Nintendo hat sich breitschlagen lassen ihre wertvollen Marken für Drittgeräte zu öffnen, auch wenn es sich beim aktuellen Hit um ein Casual-Game handelt: Super Mario Run für iOS und Android. Und während große Desktop-MOBAs wie Paragon von Epic Games Probleme haben Spieler zu finden und sich damit zu finanzieren, erfreut sich das Mobile-MOBA Vainglory größter Beliebtheit.

Warum rückt das Tablet in der Gunst der Gamer weiter vor?

In der Vergangenheit waren es vor allem die Unterschiede bei der Performance, die viele Gamer zum Desktop-PC greifen ließen. Auch spielten die Reaktionsgeschwindigkeiten der Displays sowie deren Größe und maximale Auflösung eine wichtige Rolle. Hier zeigt sich beispielsweise beim Tablet-Vergleich bei Verivox, dass sich diese Unterschiede in der letzten Zeit immer mehr verringert haben. Mit der maximalen Auflösung von 1.600 x 2.560 Bildpunkten beim Sony Xperia Z4 Tablet LTE kann so mancher mittelpreisige Monitor für den Desktop-PC nicht mithalten. Da hilft auch die Nutzung des Flachbildfernsehers als Großflächen-Display nicht, denn in den meisten Haushalten stehen Fernseher, die lediglich eine Full-HD-Auflösung (1.080 x 1.920 Bildpunkte) liefern.

Neue Technologien, die am PC oder der PS4 bereits stark etabliert sind, werden in Zukunft auch für mobile Gamer immer attraktiver werden: Dies beweist Samsung beim Thema VR Brillen für Tablets & Smartphones für die hauseigenen Geräte.

Viele Tablets kommen inzwischen mit sehr hochwertigen CPUs

Auch bei der Prozessorleistung haben die Tablets inzwischen Parameter erreicht, die sie für die Nutzung als Zocker-Computer interessant machen. Spitzenreiter im Vergleich ist auch hier das Modell Sony Xperia Z4 LTE. In dessen Inneren werkelt ein achtkerniger Prozessor der Baureihe Snapdragon 810 mit einer Basistaktung von zwei Gigahertz. Als nicht ganz so leistungsstark präsentiert sich das Samsung Galaxy Tab S2 9.7 WiFi, denn Samsung hat dort eine CPU verbaut, die lediglich mit 1,3 Gigahertz taktet. Dennoch ist es für Gamer interessant, wenn nicht gerade Spiele gezockt werden, bei denen die Rendering Engine eine sehr hohe Prozessorleistung erfordert. Beim Arbeitsspeicher ziehen Samsung und Sony mit drei Gigabyte gleich. Beide bieten auch den Vorteil, dass der interne Speicher mit SD-Cards um bis zu 128 Gigabyte erweitert werden kann. Diesen Pluspunkt bietet das Apple iPad Pro 9.7 LTE nicht. Hier ist auch die RAM auf zwei Gigabyte beschränkt. Das könnte das Zockervergnügen etwas einschränken.

Was sollte ein gutes Gamer-Tablet noch haben?

Wer gern Spiele zockt, bei denen eine dauerhafte Verbindung zu einem Spieleserver benötigt wird, sollte ausschließlich zu Tablets greifen, welche den LTE-Standard beherrschen. Bei allen anderen Mobilfunkstandards kann es zu störenden Verzögerungen bei der Rückmeldung der Server kommen. Natürlich müssen auch WLAN- und WiFi-Module mit an Bord sein, damit daheim die schnelle und vor allem deutlich kostengünstigere Kommunikation mit dem Internet über DSL-Verbindungen genutzt werden kann.

Da dem Tablet beim Zocken eine sehr hohe Leistung abverlangt wird, benötigt ein Exemplar für einen Gamer auch einen guten Akku. Hier geht das Sony-Modell als Sieger vom Platz, denn es punktet mit einem Akku mit einer Ladekapazität von bis zu 6.000 Milliamperestunden. Das Samsung-Tablet positioniert sich mit bis zu 5.870 Milliamperestunden nur knapp dahinter. An dieser Stelle sollten Gamer beachten, dass die Laufzeiten beim Zocken niedriger sind, als in den technischen Daten angegeben wird. Dort wird bei der Berechnung von einer gemischten Nutzung (Office-Anwendungen, Surfen im Web, Multimedia-Anwendungen) ausgegangen. Dabei wird weniger Prozessorleistung als beim Zocken benötigt.

Nicht zuletzt benötigt ein Gamer zu seinem Tablet auch einen guten Mobilfunktarif, es sein denn, er will den PC im Miniformat ausschließlich in der Reichweite eines WLAN- oder WiFi-Hotspots nutzen. Empfehlenswert sind hier LTE-Tarife mit einem hohen Datenvolumen pro Monat. Am besten eignen sich Tarife, bei denen das zum Pauschalpreis nutzbare Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit jeden Monat dem individuellen Bedarf angepasst werden kann.