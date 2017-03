Mobile Gaming: Nur etwas für zwischendurch?

Mobile Gaming ist immer noch ein oft belächeltes Thema. Dabei hat dieser Bereich — gerade in den letzten Jahren — einen enormen Sprung vollzogen. Hier gibt es einige Tipps, mit denen ihr euer Handy regelrecht in ein Spieleparadies verwandelt.

Der Markt an Spielen wächst

Ursprünglich waren Handyspiele als kleines Vergnügen zwischendurch gedacht. Eine Runde Snake im Schulbus oder mal schnell ein Level in Candy Crush spielen; viele Spiele für unterwegs erfüllen noch immer diesen Zweck. Einige der besten Mobile Games zeichnen sich dadurch aus, dass man schnell eine Runde spielen kann, bevor man sich anderen Tätigkeiten widmet.

Geometry Dash der erfolgreiche Autoscroll-Platformer setzt genau auf dieses Prinzip. Gutes Leveldesign, das auf die Hintergrundmusik abgestimmt ist und ein Leveleditor, der für unendlichen Nachschub an neuen Leveln sorgt, fördern die Langzeitmotivation. Auch Nintendo ist mittlerweile auf den Zug der mobilen Spiele aufgesprungen. Sie nehmen bekannte Marken und Spielprinzipien und passen sie den Anforderungen von Mobile Games an. Super Mario Run und Fire Emblem: Heroes sind vielsagende Beispiele.

Nur ein kurzes Vergnügen?

Also sind Spiele fürs Handy nur etwas für zwischendurch? Ganz im Gegenteil. Es wächst auch der Anteil der Spiele, die sich an die traditionelle Spielergemeinschaft richten. Square Enix hat zum Beispiel etliche ihrer Spieleklassiker auf mobile Plattformen gebracht. Das Reportoir reicht von so ziemlich allen Final Fantasy Teilen bis hin zu Tomb Raider, Dragon Quest und Secret of Mana.

Auch Spiele die bereits auf anderen Plattformen erfolgreich waren, finden Einzug auf die mobilen Geräte. Titel wie This War of Mine, Terraria, Minecraft oder Grand Theft Auto sind Hausnummern, was Gameplay oder Story betrifft. Klar muss man hier auch höhere Preise bezahlen als für ein übliches Handyspiel, bekommt aber auch viel mehr geboten.

Einziger Nachteil ist die unter Umständen etwas ungewöhnliche Steuerung. Doch auch dafür gibt es Abhilfe. Etliche Hardwarehersteller bieten mittlerweile hochwertige Controller an, die es einem erlauben, Mobile Games komfortabel zu spielen.

Alte Zeiten neu aufleben lassen

Heutige Mobiltelephone haben ein technisches Level erreicht, das frühere Spielekonsolen bei weitem übertrifft. Daher es nicht. dass es Apps gibt, die so ziemlich jede Konsole vergangener Zeiten emulieren können. Diese so genannten Emulatoren erlauben es einen, Spiele aus lange vergessenen Tagen noch einmal durchzuspielen. Egal ob NES, SNES, N64, Playstation oder was auch immer eure Lieblingskonsole war; es gibt kaum eine Konsole, für die sich kein entsprechender Emulator finden lässt. Wer dazu noch einen der oben genannten Controller besitzt, verwandelt sein Mobiltelefon in eine vollwärtige Spielekonsole.

Mobile Gaming ist also auch durchaus für den Hardcore-Gamer interessant und bietet Gameplay und Vielfalt, wie man es sonst nur von klassischen Spielekonsolen gewohnt ist.