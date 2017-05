Mit FIFA 17 Millionen gewinnen!

Video Spiel Turniere gibt es schon seit den 70er-Jahren. Damals versuchten Spieler noch eifrig mit Spielen wie Pac Man oder Space Invaders, Freispiele und Münzen zu gewinnen. Heutzutage können eSports Veranstaltungen und Turniere dem Spieler auch mal gut mehr als 1 Millionen Dollar bringen!

Das Spiel, das weltweit am Meisten für Interesse sorgt, die meisten Spieler und daher auch die größten Turniere und Gewinne hat, ist die FIFA-Serie, wie die Statistik zeigt. Im Jahre 2016 war FIFA 17 das meistverkaufte Spiel in Deutschland. Die Bekanntheit der FIFA-Serie geht über die traditionellen Fußballnationen hinaus, wie man im jährlichen FIFA Interactive World Cup (FIWC) sehen kann. Das Turnier wurde sogar im Guinness-Buch der Rekorde dafür ausgezeichnet mit mehr als zwei Millionen Teilnehmern das größte Online Gaming Turnier der Welt zu sein.

Bei einer so hohen Teilnehmerzahl ist es kein Wunder, dass Nachrichtensender wie BBC und ESPN es sich nicht nehmen lassen, über diese Art von Online Events zu berichten. Das Finale der League of Legends Championship im Jahr 2015 hatte sogar 35 Millionen Zuschauer.

Auf Grund dessen versuchen nun sogar die größten Fußballvereine der Top-Ligen davon Profit zu schlagen. Vereine, wie Manchester City aus der Englischen Premier League und Sporting Lisbon aus der Primera Liga, bekräftigen ihre Spieler und Teams sie in eSports-Veranstaltungen zu repräsentieren. eSports wird daher als zusätzliche Einnahmequelle und Werbeplattform gesehen.

In wiefern dies die Welt der Video Spieler verändert, ist für jeden sichtbar. Im Jahr 2011 unterschrieb Francisco Cruz, der damals 14-Jährige und somit jüngste FIFA Weltmeister aller Zeiten, einen Vertrag bei Sporting Lisbon. Der englische Premier League Verein Manchester City nahm Kieran Brown (auch bekannt als Kez) unter Vertrag. Er ist somit nun offizieller Man City Vertreter bei kommenden Turnieren. Kez wird sogar in Manchester City´s Youtube Channel eingebunden!

eSports ist definitiv die Zukunft. Das zeigt sich nicht nur durch das allgemein steigende Interesse und Geld, dass in die „Sportart“ investiert wird, sondern besonders an dem wachsenden Interesse verschiedener Anbieter von Online Sportwetten. Jeder versucht nun an eSports verdienen. Daher können Wettlustige nun sogar in zahlreichen Online Wettbüros auf diese Online Turniere wetten.

Dieser Trend wird mit der Zeit wahrscheinlich immer weiter steigen und Online Wettbüros scheinen es kaum erwarten zu können, diesen jungen, wachsenden und zuvor unberührten Markt zu erforschen. In der Vergangenheit hatte die Online Glücksspiel-Szene kein Problem damit neue Technologien und Trends zu nutzen, um ihre Zielgruppe weltweit zu erweitern und die Einnahmequellen zu erhöhen – in diesem Fall ist das wohl nicht anders.

Also, greift euch eure Sony PlayStation 4 und spielt eine Runde – wer weiß, vielleicht ist es das Beste, das ihr je gemacht habt und ihr verdient damit sogar noch etwas Geld und weltweite Anerkennung!