Minecraft – Adventure Time Skin-Pack auf dem Weg!

Bald können Minecraft Spieler mit den putzigen Designs der Adventure Time Charaktere durch die Lande ziehen. Das folgende Video stellt das Mashup-Pack vor.

Zwar ist es sehr offensichtlich, das Jake und Finn als Skin umgesetzt wurden, im Video und im Vorschaubild sind aber auch andere Charaktere wie der Ice King, Princess Bubblegum, Lady Rainicorn, Marcelin und BMO zu sehen.

Minecraft im Adventure Time Look

Ob alle Charaktere Skins für den Spielercharakter sind, oder ob sie Skins für neue (oder alte) Objekte in der Spielwelt darstellen ist uns leider nicht bekannt. Allerdings werden auch andere Gegenstände wie Schwerter oder die Blöcke in der Landschaft ein leicht verändertes und an Adventure Time angepasstes Design erhalten.

Das Mashup Pack wird für die Windows 10, Pocket und die Konsolenversionen erscheinen. Die Mothership Linux Mac und PC Versionen gehen dagegen leer aus. Zumindest war es bisher immer so bei Texturpaketen. Wann genau das Paket erscheint ist uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.