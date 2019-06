Microsofts Pressekonferenz E3 2019 – Alle Enthüllungen, Trailer, Infos

Gestern Abend, pünktlich ab 22 Uhr, läutete Microsoft mit einer eigenen Pressekonferenz die diesjährige E3 2019 ein. Mit zahlreichen Enthüllungen sowie Präsentationen alt bekannter Titel konnte das Unternehmen beim Publikum deutlich punkten. Für die größte Überraschung dürfte jedoch Keanu Reeves Auftritt gesorgt haben und sein Mitwirken im Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“. In diesem Artikel liefern wir euch alle Informationen zu Microsofts PK in einer praktischen Übersicht.

Bleeding Edge (PC, Xbox One)

Bei „Bleeding Edge“ handelt es sich um einen 4v4-Online-Shooter von Ninja Theory. Das Studio zeichnete sich in der Vergangenheit für Titel wie „Enslaved: Odyssey to the West“, „DmC: Devil May Cry“ und auch „Hellblade“ verantwortlich. Wirklich viele Details sind bisher nicht bekannt, aber interessierte Spieler können sich für eine technische Alpha über die offizielle Website anmelden. Der Alpha-Test soll bereits am 27. Juni 2019 starten. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die finale Version ist bisher nicht bekannt.

Ori and the Will of the Wisps (PC, Xbox One)

„Ori and the Will of the Wisps“ ist ein direkter Nachfolger zum erfolgreichen „Ori and the Blind Forest“. In einer riesigen und exotischen Welt suchen die Spieler in der Rolle des kleinen Oris nach seinem wahren Schicksal. Dabei stellen sich ihm gewaltige Feinde in den Weg. Erscheinen soll „Ori and the Will of the Wisps“ am 11. Februar 2020 für Xbox One und Windows 10.

The Outer Worlds (PC, Xbox One, PlayStation 4)

„The Outer Worlds“ ist das neuste Werk von Obsidian Entertainment („Star Wars Knights of the old Republic 2“, „Fallout: New Vegas“) und entführt euch in ein Universum voller Abenteuer. Rollenspiel-typisch dürft ihr eure ganz eigenen Entscheidungen treffen die den Spielverlauf beeinflussen. So entscheidet ihr zum Beispiel selbst, ob ihr einen strahlenden Helden mimt oder doch lieber einen Psychopathen, der die Welt gerne brennen sehen würde. Der Titel soll am 25. Oktober 2019 veröffentlicht werden.

Star Wars Jedi – Fallen Order (PS4, die Xbox One, PC)

Einen 15 Minuten langen Gameplay Trailer offenbarte Publisher Electronic Arts bereits auf der hauseigenen EA Play, doch im Rahmen der Microsoft PK wurde ein weiterer Trailer gezeigt, welcher weitere Einblicke gewährt. „Star Wars Jedi: Fallen Order“ erscheint am 15. November 2019.

Blair Witch (PC, Xbox One)

„Blair Witch“, entwickelt von Bloober Team, ist ein psychologisches Horrorspiel, welches aus der First-Person-Perspektive gespielt wird und auf der filmischen Überlieferung von Blair Witch basiert. Die Handlung ist im Jahr 1996 angesiedelt. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Ellis, einem ehemaligen Polizisten mit einer unruhigen Vergangenheit, der sich an der Suche nach einem kleinen verschwundenen Jungen im im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland beteiligt. Was als gewöhnliche Untersuchung beginnt, verwandelt sich bald in einen endlosen Albtraum, wenn ihr euch euren Ängsten und der Blair-Hexe stellen sollt. „Blair Witch“ soll am 30. August 2019 für Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Minecraft Dungeons (Xbox One, PlayStation 4, Switch, PC)

„Minecraft Dungeons“ ist ein komplett neues Action-Adventure, welches von klassischen Dungeon-Crawlern inspiriert wurde und im „Minecraft“-Universum angesiedelt ist. Mojang, die Schöpfer von „Minecraft“, bieten euch ein Abenteuer, dass mit bis zu vier Spielern im Online-Koop oder alternativ auch Offline mit Freunden erlebt werden kann. Selbstverständlich kann man das Abenteur wahlweise auch komplett alleine bestreiten. Der Titel soll im Frühling 2020 erscheinen.

Cyberpunk 2077 (PC, Playstation 4, Xbox One)

CD Projekt RED ließen auf der Microsoft PK die Bombe platzen. Nicht nur wurde der angestrebte Veröffentlichungstermin genannt, sondern auch die Beteiligung des Schauspielers Keanu Reeves enthüllt. Demnach wird der Titel am 16. April 2020 veröffentlicht. Der filmische Trailer gewährt einen kleinen Einblick in die Geschichte des Spiels.

Battletoads (PC, Xbox One)

Die prügelnden Kult-Kröten kehren zurück. Genau wie in der guten alten Zeit verspricht man euch ein Mehrspieler-Abenteuer für bis zu drei Teilnehmer, welches nicht nur Online, sondern auch lokal auf dem heimischen Sofa bestritten werden kann. Bisher wurde kein konkreter Releasetermin genannt.

Microsoft Flight Simulator (PC)

Ab 2020 soll der „Microsoft Flight Simulator“ die nächste Generation der Reihe einläuten. Microsoft verspricht eine „unglaublich realistische Welt“. „Erstellt euren eigenen Flugplan und fliegt überall auf dem Planeten. Genießt das Fliegen bei Tag oder Nacht und stellt euch realistischen, herausfordernden Wetterbedingungen“, heißt es von offizieller Seite.

ID@Xbox & Xbox Game Pass (PC, Xbox One)

In einem rasanten Trailer hat Microsoft eine Vielzahl an Spielen enthüllt, die unter ID@Xbox erscheinen werden. Darunter Titel wie „DeadStatic Drive“, „Star Renegades“, „Way to the Woods“, „Creatures Inc.“ und viele mehr. Darüber hinaus wurden dem Xbox Game Pass neue Spiele hinzugefügt. So sind ab sofort „Metro Exodus“, „Batman Arkham Knight“, „Borderlands: The Handsome Collection“ und „Hollow Knight“ für den Xbox Game Pass erschienen.

Spieler haben auch die Möglichkeit sich den Xbox Game Pass Ultimate zuzulegen. Der erste Monat für nicht Abonnenten kostet nur einen Euro, für jeden weiteren Monat werden 12,99 Euro fällig. Die PC-Version von Xbox Game Pass ist ab sofort in einer Beta-Version verfügbar. Auf dem PC wird unter anderem „Halo: The Master Chief Collection“ im Xbox Game Pass enthalten sein. Aktuell können auf dem PC bereits „Crackdown 3“, „Forza Horizan 4“ oder auch „Gears of War 4“ mit dem Xbox Game Pass gespielt werden.

Folgende Spiele werden für den Xbox Game Pass erscheinen, sobald sie veröffentlicht werden:

Dead Static Drive

Pathologic 2

Star Renegades

Afterparty

TABS

The Good Life

Cross Code

Creature In The Well

Killer Queen Black

Riverbond

Unto the End

Blazing Chrome

Felix the Reaper

UnderMine

Supermarket Shriek

Secret Neighbor

Ikenfell

Night Call

Totem Teller

The Lord of the Rings: The Card Game

Wasteland 3 (PC, Playstation 4, Xbox One)

In inXile Entertainments neustem Taktik-Rollenspiels „Wasteland 3“ verschlägt es die Spieler in eine alternative Version des US-Bundesstaats Colorado. Wie schon im Vorgänger „Wasteland 2“, wird man in rundenbasierten Kämpfen auf verschiedene Klassen zurückgreifen können.

Age of Empires 2 (PC)

Mit „Age of Empires 2: Definitive Edition“ versprechen die Entwickler eine „atemberaubende 4K Ultra HD-Grafik“, neue Audio-Qualitäten und eine ganz neue Kampagne namens „The Last Khans“. Erscheinen soll der Titel noch 2019 und direkt ab Launch Teil des Xbox Game Passes sein.

Dragon Ball Z Kakarot (PC, Playstation 4, Xbox One)

Anfang 2020 erscheint das Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“, welches die Ereignisse aus dem gleichnamigen Anime „Dragon Ball Z“ nacherzählen wird. Konkrete Details hat Publisher Bandai Namco Entertainment noch nicht verraten. Zuletzt hieß es, dass Fans sich auf eine Open-World-Erfahrung freuen dürfen.

Psychonauts 2 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Double Fine hat den ersten Gameplay-Trailer zu „Psychonauts 2“ enthüllt. Weitere Details wurden noch nicht verraten, aber Tim Schafer gab an, dass wir einen weiteren Auftritt im Rahmen des E3 Coliseum-Events erwarten können. Möglicherweise nutzt man den zweiten Auftritt dazu einen angepeilten Releasetermin zu verraten.

Gears of War 5 (PC, Xbox One)

Außer zwei nichtssagenden CGI Trailern zu „Gears of War 5“ haben die Entwickler von The Coalition den Veröffentlichungstermin verraten, eine Multiplayer-Demo für Juli angekündigt und einen neuen Koop-Modus namens „Escape“ enthüllt. Das wichtigste vorweg: „Gears of War 5“ wird am 10. September 2019 für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht. Im Juli erhalten Spieler sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC die Gelegenheit sich in dem Versus-Multiplayer-Modus zu messen. Dies soll den Entwicklern wertvolles Feedback liefern. Wie der kooperative Spielmodus ausfällt, soll euch der veröffentlichte Trailer „Escape“ vermitteln.

Dying Light 2 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Das Zombie-Actionspiel „Dying Light 2“ von Square Enix und Techland soll im Frühling 2020 veröffentlicht werden. Im neusten Trailer stellt man den Protagonisten Aiden vor, der in einer infizierten Welt ums Überleben kämpft und das Schicksal einer ganzen Stadt in seinen Händen hält. Erneut werden die Spieler auf diverse Parkour-Mechaniken zurückgreifen dürfen, um sich geschickt durch die Stadtgebiete zu bewegen.

Elite Wireless Controller Series 2

Ein neuer Controller muss her, dachte sich wohl Microsoft und kündigte ein überarbeitetes Modell des Pro-Controllers an. Laut Microsoft soll der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 mehr als 30 neue Möglichkeiten bieten, um wie ein Profi zu spielen. Thumbsticks mit einstellbarer Spannung, neue austauschbare Komponenten, eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten mit der Xbox-Zubehör-App, sind nur einige neue Features des Controllers.

Das Gerät läuft über Bluetooth, womit das Dongle überflüssig werden dürfte. Zudem könnt ihr drei Profile anlegen und zwischen ihnen per Hebel hin- und herschalten. Der Akku lässt sich mühelos austauschen und das Design der Trigger wurde neu angepasst, damit man „schneller schießen“ kann. Genutzt werden kann der Controller sowohl mit der Xbox One als auch mit Windows 10.

Tales of Arise (PC, Playstation 4, Xbox One)

Schon im Vorfeld wurde das neue Abenteuer aus dem „Tales of“-Universums namens „Tales of Arise“ enthüllt. Auf der Microsoft PK folgte der erste Gameplay-Trailer. Erscheinen soll das Spiel 2020.

Phantasy Star Online 2 (PC, Xbox One)

„Phantasy Star Online 2“ erscheint endlich im Westen. Nur wer noch darauf wartet bleibt mir ein Rätsel, denn das Spiel erschien erstmals im Juli 2012 für den PC in Japan. Jetzt soll der Titel im Frühjahr 2020 als Free-to-Play-Modell im Westen vertrieben werden. Laut aktuellen Gerüchten möchte SEGA nur die USA mit dem Titel versorgen, ob es sich bewahrheitet erfahren wir wohl spätestens zum Release.

Forza Horizon 4 (PC, Xbox One)

Die beliebten Lego Klötzchen finden ihren Weg ins Rennspiel „Forza Horizon 4“. Microsoft und die Entwickler von Playground Games haben die sogenannte „LEGO Speed Champions“-Erweiterung angekündigt. Bereits am kommenden Donnerstag, den 13. Juni 2019, können Fans sich selbst von der Erweiterung überzeugen. Beim Horizon Festival ist plötzlich ein LEGO-Tal aufgetaucht, welches zum Erkunden einlädt. Spieler dürfen ihre eigene Garage entwerfen und die Strecken des Horizon Festivals mit Fahrzeugen wie dem McLaren Senna, dem Ferrari F40 Competizione und dem Mini Cooper S Rallye von 1967 unsicher machen.

Borderlands 2 & 3 (PC, Playstation 4, Xbox One)

2K Games und Gearbox Software haben einen neuen actiongeladenen Gameplay-Trailer zu „Boderlands 3“ enthüllt. Selbst Looten, leveln und ballern könnt ihr bereits ab dem 13. September 2019. Darüber hinaus ist ab sofort „Borderlands: The Handsome Collection“ für alle Xbox Game Pass-Abonnenten verfügbar. Überraschenderweise wurde „Borderlands 2“ mit einer neuen kostenlosen Story-Erweiterung ausgestattet. „Captain Lilith and the Fight For Sanctuary“ soll eine Brücke zu „Borderlands 3“ schlagen.

Zu der neuen Erweiterung heißt es: „Kehrt zum preisgekrönten Shooter-Looter für ein neues Abenteuer zurück, das den Weg für das kommende Borderlands 3 bereitet. Sanctuary ist unter Belagerung, die Karte der Kammer wurde gestohlen und ein toxisches Gas vergiftet Pandora. Bekämpft neue Bossgegner, erkundet neue Zonen, bekommt neue Beute (einschließlich einer komplett neuen Stufe nach Legendär) und unterstützt Lilith und die Crimson Raiders, um einem geistesgestörten Bösewicht entgegenzutreten, der wild entschlossen ist, den Planeten zu kontrollieren.“

Xbox Scarlett (Next-Gen-Konsole)

Wirklich viel hat Microsoft zur nächsten Konsolengeneration nicht verraten. Das Unternehmen geht hier einen ähnlich Weg wie Sony und enthüllt einige technische Details. Das Unternehmen verspricht dabei den bisher größten Generationssprung. Die Hardware wird von einer maßgeschneiderten Zen- und Navi-Technik seitens AMD befeuert, die viermal so leistungsstark wie die Xbox One X sein soll. Die Spieler können 120 FPS, 8K und Hardware-basiertes Next-Gen-Raytracing erwarten. In der Zusammenfassungen wurden folgendeFeatures enthüllt:

Läuft auf einem benutzerdefinierten Prozessor auf Basis von AMDs Zen 2-Plattform

4-fache Leistung der Xbox One X

GDDR6 RAM, SSD und die Fähigkeit, die SSD als virtuellen RAM zu verwenden

8K-fähig, RayTracing, 120 FPS

Abwärtskompatibel mit allen vorherigen Generationen

Die Konsole soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich sein. Einen Preis nannte das Unternehmen bisher nicht.

Halo Infinite (Xbox One, Xbox Scarlett, PC)

„Halo Infinite“ wurde mit einem ersten Trailer enthüllt. Gameplay bekommt man keins zu sehen, aber es wird recht emotional im CGI Trailer. so kann man bereits den Master Chief betrachten. Die Geschichte von „Halo 5: Guardians“ wird im nächsten Kapitel fortgesetzt und soll die Marke in eine ambitionierte sowie unerwartete Richtung schicken. Allerdings werden sich Fans noch einige Zeit gedulden müssen, denn „Halo Infinite“ soll als Launch-Titel für die Xbox Scarlett eingeführt werden.

Elden Ring (PC, Playstation 4, Xbox One)

Bandai Namco Entertainment und From Software ließen die bereits enthüllte Katze aus dem Sack und kündigten das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ an. Mehr als einen gewohnt kryptischen CGI Trailer gibt es jedoch nicht zu sehen. Auch nach einem konkreten Releasetermin sucht man vergebens. „Elden Ring“ soll dabei das bisher größte Spiel von From Software werden. Für den Titel haben Creative Director Hidetaka Miyazaki und der weltbekannte Schriftsteller George R.R. Martin zusammengearbeitet. George R.R. Martin hat die Lore zum Spiel erschaffen.