Metro Redux – Wie läuft es auf der Switch?

Publisher Koch Media hat Angaben zur Auflösung und Framerate gemacht. So wird „Metro Redux“ auf der Switch laufen.

Vor nur wenigen Tagen wurde eine Switch-Portierung von „Metro Redux“ enthüllt. Inzwischen hat der Publisher die technischen Details zur Portierung enthüllt. Wie Koch Media angibt, wird „Metro Redux“ im portablen Modus eine Auflösung von 720p mit 30 Bildern pro Sekunde bieten, während der Titel im TV-Modus in 1080p und 30 FPS läuft.

Damit kommt die Switch-Portierung im Vergleich zu anderen Konsolen ziemlich gut weg. So liefen die beiden Ableger „Metro 2033“ und „Metro: Last Light“ auf der Xbox 360 sowie der PlayStation 3 mit 720p und 30 FPS. Auf der PlayStation 4 erreicht „Metro Redux“ immerhin 1080p und 60 FPS, während auf der Xbox One eine Auflösung von 912p und 60 FPS geboten wird. Im Schnitt positioniert sich die Switch-Portierung von „Metro Redux“ zwischen der Last- und der Current-Gen.

„Metro Redux“ beinhaltet beide Hauptspiele sowie alle DLCs, die einst für „Metro: Last Light“ erschienen waren. Außerdem werden den Spielern zwei einzigartige Spielstile geboten. Zum einen ist der „Survival“-Modus enthalten, der für eine langsame Survival-Horror-Erfahrung sorgen soll und zum andern der „Spartan“-Modus, in dem die Kampffähigkeiten eines Rangers gefragt sind.

Beide Spiele sowie alle Erweiterungen finden sich auf einer 16GB Cartridge, sodass keine weiteren Downloads benötigt werden. In der offiziellen Pressemeldung heißt es: „Das Ranger-Cache-Vorbesteller-Pack, das bei ausgewählten Händlern verfügbar ist, beinhaltet ein Metro Redux Pin-Badge-Set, eine Game-Case-Hülle, eine doppelseitige Artwork-Innenseite, vier doppelseitige Kunstkarten und ein doppelseitiges A2-Poster.“ Im Nintendo eShop werden „Metro 2033 Redux“ sowie „Metro: Last Light Redux“ auch einzeln zum Verkauf stehen.

„Metro Redux“ wird am 28. Februar 2020 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Unterhalb des Artikels findet ihr den zugehörigen Ankündigungstrailer.