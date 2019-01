Mehr als Gamen – Eigene, faszinierende Gamingwelten erschaffen

Lust auf ein eigenes Virtual Reality 3D Game? ComputerCamp, Europas größtes

IT-Feriencamp, ermöglicht es wieder jungen Leuten hautnah in die spannenden

Perspektiven der Gaming- und Entwicklerwelt einzutauchen. Die einzelnen Kurse

des ComputerCamps finden wieder dabei im Sommer 2019 an verschiedenen

Standorten in Deutschland und Österreich statt.

Das Kursangebot ist hierbei vielfältig und orientiert sich an den neusten

Entwicklungen der Branche – sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittenen

gibt es jede Menge Optionen. Begleitet werden die Kurse dabei von IT- und auch

pädagogischen Experten. Ziel ist es natürlich auch, den jungen Computerfans ein

erlebnisreiches Freizeitangebot zu bieten.

Eine Premiere feiert in diesem Jahr die GirlsWeek. Mit diesem Angebot werden

spezielle alle interessierten Mädchen angesprochen, die Interesse an Computer

und Technologie haben und entsprechende Kenntnisse ausbauen möchten.

In den Kursen entwickeln die Teilnehmer unter anderem Virtual Reality 3D Spiele

oder beschäftigen sich mit 3D Gamedesign, gearbeitet wird dabei mit

professionellen Tools wie zum Beispiel der Unreal Engine.

Folgende Highlights werden dieses Jahr angeboten:

Virtual Reality 3D: Eigene Spiele für die HTC Vive entwickeln

3D-Spiele in virtueller Realität sind faszinierend. Durch die Brille und speziell

gestaltete Spielewelten wird das Spiel zu einem spektakulären Gesamterlebnis,

das den Spieler vollständig in seinen Bann zieht. Im Einsatz ist hierbei die HTC

Vive, diese bietet Schnittstellen für die Entwicklung mit der Unreal Engine.

3D-Spiele in virtueller Realität sind faszinierend. Durch die Brille und speziell gestaltete Spielewelten wird das Spiel zu einem spektakulären Gesamterlebnis, das den Spieler vollständig in seinen Bann zieht. Im Einsatz ist hierbei die HTC Vive, diese bietet Schnittstellen für die Entwicklung mit der Unreal Engine. 3D Gamedesign: Professionelle Spiele mit der Unreal Engine

Als Gamedesigner widmet man sich um das Aussehen und die Logik eines Spiels.

Es werden eigene Maps entworfen und festgelegt, was passiert, wenn ein Spieler

einen Raum betritt, in ein Feuer tritt oder einen Hebel betätigt. Gamedesigner

bestimmen damit maßgeblich Art, Genre, Atmosphäre, Story und Spielgefühl.

Als Gamedesigner widmet man sich um das Aussehen und die Logik eines Spiels. Es werden eigene Maps entworfen und festgelegt, was passiert, wenn ein Spieler einen Raum betritt, in ein Feuer tritt oder einen Hebel betätigt. Gamedesigner bestimmen damit maßgeblich Art, Genre, Atmosphäre, Story und Spielgefühl. 3D Art Design: Professionelle Spielgestaltung mit Blender

Virtuelle Welten gestalten? Bei 3D Art Design werden eigene 3D-Objekte

erschaffen, dabei unter anderem ganze Räume entworfen oder eigene Maps

erarbeitet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Kurse für computerbegeisterte Jugendliche werden vom 30. Juni bis zum 31.

August 2019 an fünf verschiedenen Standorten angeboten. Eine Übersicht aller

Termine, dem Seminarangebot sowie den Standorten gibt es auf der offiziellen

Webseite.