MediEvil Remake im Test – Schaurig-schön nostalgisch

Die „MediEvil“-Serie existiert bereits seit 1998 und wird nun erneut im Jahr 2019 in einem modernen Gewand ausgegraben. Der exklusive Playstation Titel wurde einst von den Entwicklern des SCE Cambridge Studio entwickelt, die sich stark von Tim Burton’s Stop Motion Halloween Geschichte „The Nightmare Before Christmas“ inspirieren ließen. Damals überzeugte das Spiel vor allem durch die wunderschöne 3D-Grafik, dem wundervollen Sound und dem schrägen schwarzen Humor. Weniger schön waren hingegen die schwammige Steuerung sowie die unübersichtliche Kameraführung. Dabei ist die aktuell seit dem 25. Oktober 2019 erhältliche Neuauflage des Klassikers nicht der erste Versuch die Serie wiederzubeleben. Bereits 2005 erschien eine Neuinterpretation des ersten Ablegers für die Playstation Portable mit dem passenden Namen „MediEvil: Resurrection“. Wie sich die aktuelle Neuauflage schlägt, die bei den Entwicklern von Other Ocean Emeryville entstand, verrate ich euch in meinem Test.



Schräge Geschichte

Der böse Zauberer Zarok hat es auf die Weltherrschaft abgesehen und beginnt seine Karriere im verschlafenen Königreich Gallowmere. Als der König jedoch Wind von der Sache bekommt, setzt er seinen besten Ritter Sir Daniel Fortesque darauf an die Pläne des Zauberers zu durchkreuzen. Dumm nur, dass Sir Daniel Fortesque nicht ganz so ritterlich ist, wie er gerne sein würde und bereits zu Beginn eines Großangriffs auf Zaroks Armee von einem Pfeil tödlich verletzt wird. Irgendwie wird Zarok dennoch besiegt und im Laufe der Jahrzehnte wird Sir Daniel Fortesque zu einem ruhmreichen Helden emporgehoben. 100 Jahre später tritt Zarok erneut auf die Bildfläche zurück. An seinen Plänen die Weltherrschaft an sich zu reißen hat sich nichts geändert und so verwandelt er mit einem Zauberspruch die hilflosen Dorfbewohner Gallowmeres in willenlose Zombies. Auch die Toten kehren ins Leben zurück und wandeln ziellos auf den Friedhöfen umher. Zum Glück trifft dieser Zauber auch den guten alten Sir Daniel Fortesque, der eine zweite Chance erhält Zarok das Handwerk zu legen.

Alles beim Alten

Bereits vor der Veröffentlichung des Remakes von „MediEvil“ machten die Entwickler von Other Ocean Emeryville sowie Sony kein Geheimnis draus, dass man sich so nah wie nur möglich an die Originalvorlage halten werde. Dementsprechend wirkt der Titel trotz der hübschen Grafik wie aus der Zeit gefallen. Sowohl das Leveldesign als auch das Gameplay sind beinahe eins zu eins übernommen worden. Viele Nostalgiker werden dies sicherlich Lieben, doch für alle Neulinge, die sich an der Neuauflage versuchen wollen, werden vor den Kopf gestoßen. Von der grausigen Kameraführung bis hin zum schwammigen Kampfsystem fühlt es sich an wie das „MediEvil“ aus 1998. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man die Schwächen des einstigen Klassikers beseitigt und nicht wiederholt. Hier hätten die Entwickler definitiv nachbessern müssen, um eine moderne Spielerfahrung bieten zu können. Die beste Lösung wäre es gewesen hier die Spieler entscheiden zu lassen, wie sie ihre „MediEvil“-Erfahrung erleben möchten. So hätte man zum Beispiel im Optionsmenü zwischen dem klassischen Erlebnis und einem modernen Erlebnis wählen können, wie es zum Beispiel auch bei der Monkey Island Neuauflagen der Fall war. Vor allem da der Klassiker sich in seiner Ursprungsform freischalten lässt.

Beim Kampfsystem hat man absolut kein Trefferfeedback, was dazu führt, dass man ständig durch die Luft fuchtelt. Zumindest wenn man mit einem Schwert unterwegs ist. Bei dem Hammer oder der Keule sieht es schon anders aus. Da bebt der Boden und die Kamera wackelt von der Wucht des Aufschlags, die Gegner werden teilweise weggeschleudert oder sinken direkt zu Boden. Der einzige Indikator für einen Treffer sind die rot aufleuchtenden Gegner. Bei Wurfwaffen wie Armbrust oder den Wurfmessern hat man hingegen einen großartigen Job gemacht. Feinde werden automatisch anvisiert und werden ziemlich Zielgenau von jedem Schuss getroffen. Auch die Kameraführung ist mehr als Störend. In vielen Bereichen lässt sich diese nicht drehen oder schwenken und ist fest in einer Ecke verankert. Zwar hat man für eine bessere Übersicht die sogenannte „Dan-Cam“ eingebaut, mit deren Hilfe wir über Sir Daniel Fortesques Schulter blicken können, doch diese ist in solchen Momenten ebenfalls gesperrt. Viel zu oft verlor ich Dan aus den Augen oder andere Objekte versperrten mir die Sicht auf das Geschehen. Das war schon 1998 störend und stört auch im Jahr 2019 bei aller Nostalgie-Liebe massiv.

Gameplay-Mix begeistert auch heute noch

Trotz der Schwächen bei Kameraführung und Kampfsystem weiß das Spiel aber auch heute noch mit dem Gameplay-Mix aus Action, Rätseln und Geschicklichkeitsaufgaben zu gefallen. Zudem überzeugen die charmanten Charaktere, der schräge schwarze Humor und besonders die gute deutsche Synchronisation. Ganz Old-School typisch sind die unterschiedlichen Gebiete in kleinere Level unterteilt. Nach jedem Bereich wechselt die Ansicht auf eine Weltkarte, wo wir uns zum nächsten Gebiet bewegen können. Einige Rätsel und Geheimnisse erfordern sogar das erneute Aufsuchen bekannter Levelabschnitte. Besonders gut haben mir die Boss-Gegner gefallen, die immer wieder neue Strategien abverlangen. So muss man zum Beispiel bei einem Dämon aus Buntglas zunächst seinen Angriffen ausweichen, bis sein Herz freigelegt wird, um dieses anschließend per Distanzwaffe zerstören zu können.

Neben kleinen Geheimnissen, die mit dem Einsatz bestimmter Objekte gelöst werden können wie einem Hexensymbol, welches wir an der passenden Stelle einsetzen, um eine Waldhexe auf den Bildschirm zu zaubern, können wir uns auch auf die Suche nach goldenen Kelchen begeben. Hierfür müssen wir zunächst eine bestimmte Anzahl an Gegnern im aktuellen Levelabschnitt erledigen. Eine Anzeige am oberen rechten Bildschirmrand informiert uns in Form einer Prozentanzeige wie viele Gegner uns noch fehlen, um den Kelch erscheinen zu lassen. In jedem Level lässt sich ein Kelch finden. Haben wir den Kelch eingesammelt, dann finden wir uns am Ende eines Levels in der sogenannten Heldenhalle wieder. Dort kommt man mit Helden aus vergangenen Tagen ins Gespräch und wird sogar mit legendären Waffen belohnt, die unzerstörbar sind. Einige Hilfsmittel wie die Keule nutzen sich leider ab, was bei dem Heldenhammer nicht passiert und auch Munition muss käuflich erworben werden.

Fazit

Die Neuauflage von „MediEvil“ ist genau das geworden, was sich sicherlich viele Fans des Originals gewünscht haben. Es liefert beinahe dieselbe Spielerfahrung wie der einstige Spieleklassiker 1998 auf der Playstation eins. Auch ich war sehr erfreut darüber meinen tollpatschigen Kindheitshelden Sir Daniel Fortesque wiederzusehen. In einem zeitgemäß hübschen Grafikgewand präsentieren sich die Charmanten Charaktere mit wundervoll überzeugenden deutschen Stimmen. Die schräge Geschichte weiß auch heute noch zu gefallen und der Gameplay-Mix aus Action, Rätseln und Geschicklichkeitsaufgaben motiviert ungemein.

Schade nur, dass Entwickler nicht an den Schwächen des Originals ausgebessert haben und diese quasi ebenfalls eins zu eins übernommen haben. Das Kampfsystem ist fummelig ungenau und weist kaum ein Trefferfeedback auf und die grausige Kameraführung nervt das ein oder andere Mal. Dennoch kann ich euch das Abenteuer rund um den schrägen Helden Sir Daniel Fortesque nur wärmstens ans Herz legen und bin sicher, dass auch Neulinge gefallen an dem Titel finden werden. Dank des Cartoonartigen Looks bietet sich der Titel auch einem jüngeren Publikum an.