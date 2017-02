Mass Effect: Andromeda – Video stellt technische Neuerungen vor

In einem neuen Video stellt Bioware einige Neuerungen im Kampfsystem von Mass Effect: Andromeda vor. Dabei geht es auf den Kampf an sich, die Skills, die Waffen und die Bewegungen vorgestellt. Die Action soll ein „flüssiger, schneller, Third-Person-Stil“ werden. Mit dem Jump-Jet könnt ihr euch jederzeit frei bewegen. Das Deckungssystem ist super intuitiv und übergangslos. Ihr könnt nahezu alles als Deckung benutzen. Gerade für Neueinsteiger natürlich eine super Sache! So viel zur Bewegung.

Bei den Waffen gibt es folgende Kategorien: Sturmgewehr, Pistole, Shotgun und Sniper-Gewehr. Jede Waffe ist natürlich für einen bestimmten Spielstil perfekt, wer schnell stürmen will, nutzt die Schrotflinte und die Pistole, wer viel auf Bewegung und Deckungswechsel setzen will, der schnappt sich das Sturmgewehr und wer aus der Ferne den stillen Assassinen mimen möchte, der darf zum Snipergewehr greifen. Erstmals gibt es neben den bereits bekannten Energieklingen auch neue Nahkampfwaffen, die sich alle in Geschwindigkeit und Schaden unterscheiden.

Mass Effect Andromeda: Neuerungen des Kampfsystems

Zusätzlich sind die Waffen übrigens auch nach der Herkunft getrennt. Jede eurer Waffen kann einen anderen Ursprung haben und bringt damit Besonderheiten bei der Munition oder bei der Schussfrequenz mit sich. Bei den Klassen tut sich im Vergleich zum Vorgänger verhältnismäßig wenig. Es gibt wieder die bereits bekannten Klassen Biotik, Kampf und Techniker.

Nun aber genug von unserer Seite. Schaut euch am besten das Video selbst an! Erscheinen wird Mass Effect: Andromeda übrigens am 23.März für die PlayStation 4, den PC und die Xbox One.