Mass Effect: Andromeda – Trailer zur Story veröffentlicht

So langsam geht es in die heiße Phase von Mass Effect: Andromeda. In rund zwei Monaten ist es soweit und wir alle dürfen den neuen BioWare-Kracher alle in den Händen halten. Dabei werden Fans und Spieler aktuell immer wieder mit neuen Inhalten und Infos gefüttert. Erst vor kurzem gab es beispielsweise einen rund zwei-minütigen Gameplay Trailer zum Open-World Sci-Fi Spiel.

Mass Effect: Andromeda Gameplay- und Story-Trailer am Start!

Gameplay-Trailer und sogar ganze 20-minütige Gameplay Info-Videos gab es bereits für euch zu sehen. Allerdings ist immer die Story ein klein wenig zu kurz geraten. Das bessert BioWare mit einem wuchtigen Cinematic-Trailer.

„Ich brauche keine Armee, ich habe einen Kroganer“

In Mass Effect: Andromeda wird es um die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit im Andromeda gehen. Der Trailer zeigt unter anderem die Ankunft auf Habitat 7, einer möglichen neuen Heimat für die Menschen. Doch das Team ist nicht besonders willkommen in dieser Galaxie. Stattdessen bekommen sie es mit Archon zu tun, der der Haupt-Antagonist des neuen Mass Effect Titels zu sein scheint. Natürlich gibt es aber auch bekannte Aliens, neue Aliens, neue Freunde und, wie ihr es von Mass Effect gewohnt seid, neue Feinde auf die ihr euch einlassen könnt.

„Das ist Habiat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben.“

Der neue Story Trailer lässt Großes für Mass Effect: Andromeda hoffen. Ich persönlich freue mich schon ungemein auf den neuen Titel, auf neue coole Dialoge und auf einen finsteren Antagonisten. Wie seht ihr das? Hat Mass Effect: Andromeda die Chance, an die Qualität der Vorgänger anzuknüpfen?

Übrigens: Mass Effect: Andromeda erscheint am 21.März 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.