Mass Effect: Andromeda – So spottet das Internet über die Animationen

Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. In den vergangenen Tagen haben viele Streamer und YouTuber bereits Mass Effect: Andromeda in einer Vorab-Version erhalten, dürfen also schon jetzt das Spiel einem breiten Publikum zeigen. Der Sinn dahinter ist, dass idealerweise noch unentschlossene Spieler zum Vorbestellen animiert werden sollen. Der Schuss ging für Electronic Arts aber nach hinten los. Statt neue Vorbesteller zu gewinnen, vergraulte man sich vielleicht sogar einige. Grund dafür, und gleichzeitig der Grund für den Spott des gesamten Internets, sind die Animationen der Charaktere im Spiel. Etliche witzige Videos wie dieses hier zeigen, wieso sich alle darüber lustig machen.

Jetzt mag man natürlich noch denken, dass EA noch eine Menge Zeit hat, um einen Day One Patch in die Umlaufbahn zu schießen? Weit gefehlt! Denn in den gängigen Versionen ist dieser Day One Patch bereits enthalten. Und die Zeit für die Möglichkeit, noch einen weiteren Patch zu entwickeln, der das Problem behebt, ist lange abgelaufen, so ein Mitarbeiter.

Mass Effect Andromeda – Release kommende Woche!

Doch schon in der kommenden Woche, genauer am 23. März 2017 ist es soweit und Besitzer von PC, PS4 und Xbox One können das Spiel zocken. Wie groß die Freude noch ist wird sich zeigen. Auch Horizon: Zero Dawn hatte beispielsweise Probleme mit der deutschen Synchronisation, war aber trotzdem ein super gutes Spiel. Wenn auch Mass Effect: Andromeda ein an sich guter Titel ist, der lediglich unter schlechten Animationen zu leiden hat, die EA im Laufe noch nachpatchen wird, dann sollte Mass Effect trotzdem ein gutes Spiel werden.