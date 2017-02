Mass Effect: Andromeda – Sex sells!

Mass Effect war noch nie dafür bekannt einen Schleier über zwischenmenschliche sexuelle Kontakte zu legen. Dies trägt generell durchaus zur Glaubwürdigkeit einer Geschichte bei und vertieft die emotionale Ebene. Eine Aussage diesbezüglich von einem BioWare-Manager haben die Kollegen von GameSpot aufgeschnappt.

Wird Mass Effect Andromeda zum Weltraum-Porno?

Während die drei Vorgänger von Mass Effect: Andromeda hierzulande mit einer USK 16-Marke gekennzeichnet wurden, hat man sich aufgrund der „partial nudity“ in den USA mit einem „M for Mature“ begnügen müssen. Weder USK noch ESRB Rating stehen momentan fest. BioWare Manager Aaryn Flynn hat nun angemerkt, dass man erneut ein M Rating in Amerika erwarten darf. Er verspricht nicht weniger als einen erhöhten Einsatz in der Nacktheits-Abteilung.

Remember. We lost the „partial nudity“ rating and got full „nudity“. https://t.co/yauGf9Cnol — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 26. Februar 2017

Da nur noch ein paar Wochen bis zum letztendlichen Release am 21. März vergehen, werden wir bald Klarheit bezüglich der tatsächlichen Ratings haben. Ob die Verantwortlichen den Mund zu voll genommen haben, um die Verkäufe anzukurbeln, dürfte sich dann im Anschluss abzeichnen.

Natürlich kann es auch sein, dass sich der Manager mit uns einen kleinen Spaß erlaubt. Denn in weiteren Posts bezeichnet er den Inhalt des Titels als „pretty good banging“ und totalen softcore Weltraum-Porno.



Was letztendlich wirklich dahinter steckt, steht in den Sternen. In genau diese Sterne dürft ihr auf PlayStation 4, Xbox One und PC aufbrechen. Allerdings werdet ihr laut BioWare erst einen Day-One-Patch herunterladen müssen. Einen ersten Einblick könntet ihr aber bereits in der Multiplayer-Beta zum Titel erhalten, die üblicherweise vor dem Release startet.

Wie steht ihr zu dem Thema Sex in Videospielen? Fehl am Platze, nette Ergänzung oder klares Kauf-Argument? Wir sind gespannt.