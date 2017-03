Mass Effect: Andromeda – PS4 und Xbox One im Grafikvergleich

Noch wenige Tage trennen uns von dem Releasedatum von Mass Effect: Andromeda. Am 23. März 2017 ist es hierzulande soweit und das Spiel erscheint für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Dass es zum Start definitiv Probleme mit dem Spiel geben werde, das haben wir euch ja schon in diesem Artikel verraten. Doch wie schaut es neben den teils merkwürdigen, teils unmöglichen Animationen aus, die das Spiel mit sich bringt? Wie steht es um die Grafik und vor allem, wie schneiden die Versionen im Vergleich zueinander ab?

Das Video zeigt leider nicht den Vergleich zur PlayStation 4 Pro. Einzelne Quellen behaupten aber, dass der Unterschiedlich deutlich zu sehen ist. Und das belegt auch ein Video unserer Kollegen von IGN.

Mass Effect Andromeda auf der PS4 Pro

Wie genau das alles jetzt im fertigen Spiel aussieht, wie viel ihr davon merken werdet und ob Electronic Arts gegebenenfalls noch einen Patch nachschiebt, der die Performance und das Problem der Animationen etwas behebt, werden wir in den kommenden Tagen sehen.