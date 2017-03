Mass Effect: Andromeda – Ex-Mitarbeiter erklärt Animationsprobleme

Rund eine Woche ist vergangen, seitdem Spieler Mass Effect: Andromeda anspielen und sich einen Eindruck von den eher bescheidenen Animationen machen konnten. Infolgedessen gab es reichlich Spott und negative Berichterstattungen, wie Ihr auch in dieser News lesen könnt. Nun meldete sich ein ehemaliger Bioware-Entwickler per Twitter, um zu erklären, woher die Probleme kommen. Jonathan Cooper hatte zuvor als Animator an Mass Effect 1 und 2 gearbeitet und ist aktuell bei Naughty Dog beschäftigt. Seine gesammelten Gedanken zum Thema findet Ihr hier, die wichtigsten Auszüge findet ihr im Folgenden.

Ein Kompromiss zwischen Qualität und Quantität

Cooper sieht das Problem hauptsächlich in der schieren Menge aller Unterhaltungen im Spiel, welche ein gleichbleibend hohes Niveau schwer machen. In einem linearen und kürzerem Titel, wie beispielsweise Uncharted sei jede Begegnung einzigartig und die Qualität daher leichter zu garantieren.

Conversely, RPGs offer a magnitude more volume of content and importantly, player/story choice. It’s simply a quantity vs quality tradeoff. — Jonathan Cooper (@GameAnim) 23. März 2017

Auch werden in einem so großen Spiel nicht alle Gesptäche von Hand animiert, sondern durch ein Tool teilweise oder komplett automatisch bewältigt. Letztendlich entscheidet die Wichtigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gespräch stattfindet, wie der Entwickler vorgeht.

War eine falsche Einschätzung der Grund für die schlechten Animationen?

Die stellenweise ziemlich schwache Qualität könnte Cooper zufolge das Resultat einer Fehleinschätzung sein. Die Qualität des Animations-Algorithmus wurde verringert, weil später alles per Hand animiert werden sollte. Den Aufwand könnte Bioware schlicht unterschätzt haben.

This, presumably, was because they planned to hit every line by hand. But a 5-year dev cycle shows they underestimated this task. — Jonathan Cooper (@GameAnim) 23. März 2017

Das würde insofern Sinn machen, dass andere große Titel wie The Witcher 3 Animationen deutlich besser bewältigen. Was auch immer der Grund ist, zumindest hat uns Mass Effect so schon einige lustige Memes gegeben.