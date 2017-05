Mass Effect Andromeda – EA nimmt Stellung zu Kritik

Dass Mass Effect Andromeda Fans nicht wirklich überzeugen konnte, ist nichts Neues. Auch wenn das Spiel nicht schlecht war, konnte es den hohen Erwartungen an die Serie nicht gerecht werden. Auch uns konnte BioWare nicht ganz überzeugen, wie ihr in unserem Review lesen könnt. Nun hat sich Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts zur Rezeption des Spiels geäußert.

Mass Effect [Andromeda] ist ein interessanter Titel. Er war sehr lange in Entwicklung und repräsentiert eine Menge Qualitäten, für die BioWare bekannt sind. Story, Größe, Tiefe, Ausmaß, Fantasie. Und obwohl die Gesamtheit der Kritiken niedriger waren als wir es gerne hätten, haben über 100 Kritiker das Spiel mit 80 oder besser bewertet. Daran erkennt man eine Fanbase mit viel Leidenschaft, die einige sehr bestimmte Dinge suchen. Viele Spieler fanden exakt das, was sie suchten, andere Spieler dagegen nicht.

Weiterhin findet Wilson, dass Andromeda vieles hat, dass die Mass Effect Spiele toll macht: wundervolle, schöne und tiefgängig Welten, großartige Gefechte und einen ansprechenden Multiplayer. Die Einschätzung ist für uns soweit fair, denn Andromeda macht viele Elemente der Reihe gut – nur nicht gut genug. Inwiefern Fans Mass Effect Fans die Reihe für den Multiplayer spielen, sei jedoch mal dahingestellt.

BioWare Projekt verschoben – Ist Mass Effect Andromeda schuld?

Im Rahmen des gleichen Investorengesprächs wurde ebenfalls bekanntgegeben, dass BioWare’s neue IP verschoben wurde. Der neue Titel soll nun zwischen April 2018 und März 2019 erscheinen. Wilson hat dabei ausdrücklich erwähnt, dass die Situation um Mass Effect Andromeda nichts mit der Verschiebung zu tun hat. Stattdessen will man BioWare mehr Zeit geben, um das bestmögliche Spiel zu entwickeln. Viel ist zur neuen IP noch nicht bekannt, die wenigen Details findet ihr dennoch in dieser News. Bei weiteren News zu BioWare’s neuem Titel erfahrt ihr selbstverständlich bei Next Gamer. Was ist eure Meinung von Mass Effect Andromeda und EA’s Aussage zur gespaltenen Kritik?