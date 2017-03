Mass Effect: Andromeda – Neue Details und Bilder

Die Mass Effect: Andromeda Multiplayer Beta wurde von Electronic Arts kurzfristig eingestampft. Dafür haben wir von BioWare ein paar Informationen zum Mulitplayer-Bereich des Spiels bekommen.

Informationen zum Mass Effect: Andromeda Multiplayer-Part via Twitter

Producer Fernando Melo hat auf Twitter Bilder von Andromedas Charakter-Auswahl und mehr gepostet. Natürlich wollen wir euch diese Informationen nicht vorenthalten.

Meanwhile, we’ll get some more MP info out – let’s get the ball rolling… see you all soon in Andromeda! 4/4 pic.twitter.com/FuhGpuat9f — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 2. März 2017



Gegenüber DualShockers bestätigte Melo, dass weibliche Kroganer bzw. weibliche Exemplare aller Rassen zur Wahl stehen. Während Rüstungen verschiedene Muster oder Farben erhalten können, dürft ihr bei den Gesichtern nicht selbst Hand anlegen.

On the 2nd day of MP-mas, the MP dev team gave to you… pic.twitter.com/6rZC7h4gPl — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 3. März 2017



Während PlayStation 4-Spieler dank abgesagter Beta keinen eigenen Test durchführen können, bleibt allen PC und Xbox One-Spielern die Möglichkeit das Game ab dem 16. März immerhin zehn Stunden lang über die EA/Origin Acccess-Mitgliedschaft auf Herz und Nieren zu prüfen. Am 21. März hat die Wartezeit dann auch ein Ende.

On the 3rd day of MP-mas (MP Santa was a bit busy so a little late today), the MP dev team gave to you – some MP customization… pic.twitter.com/jXpDBwSlzB — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 4. März 2017



Wie sieht es unter dem Strich mit eurer Vorfreude aus? Seid ihr auf den Hype-Train aufgesprungen oder wartet ihr zunächst ab, was euch erwartet? Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt.