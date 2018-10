Marvel’s Spider-Man im Test

Spider-Man ist so ziemlich jedem ein Begriff. Selbst die Leute, die keine Superhelden-Filme, geschweige denn Comics kennen, kennen den netzschwingenden jungen Nerd, der durch einen Spinnenbiss zur „freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft“ wird. Ob die Filme mit Tobey Maguire, die Sony-Neuinterpretation mit Andrew Garfield, oder das meiner Meinung nach grandiose und überfällige „Homecoming“ mit Tom Holland in den Marvel Studios: mindestens einen Film hat vermutlich jeder schon einmal gesehen. Denn die Figur des Spider-Man ist absoluter Kult im Comic- und Film-Universum von Marvel. Bis dato wurden primär die High-School und die Studentenjahre von Spider-Man Alias Peter Parker erzählt. In der Marvel-eigenen Neuauflage steht Peter Parker sogar noch am Beginn seiner High School Zeit. Im Gaming-Universum gab es bisher mindestens genau so viele Interpretationen wie es Filme gab. Meistens basierten diese auf den neuesten Filmen. Zuletzt waren Spideys Ausflüge auf die Konsolen und PCs dieser Welt eher selten geworden. Lediglich in den Lego Avengers Spielen, konnte er sich noch hin und wieder durch die Häuserschluchten schwingen. Doch Insomniac widmet sich nun Spider-Man Universum und das mit einem Paukenschlag, bei dem sich Spider-Mans Spinnensinne nicht mehr einkriegen würden.

In Marvel’s Spider-Man spielen wir einen erwachsenen Peter Parker. 8 Jahre sind in dieser Realtität bereits seit dem Spinnenbis vergangen und etliche Schurken wie Electro, Scorpion oder Rhino sind schon von Beginn an im Gefängnis. Wie gewohnt im Spider-Man Universum wird er für sein Treiben geliebt und gehasst. Geliebt von etlichen Fans auf den Straßen, von denen auch einer ganz besonders in die Story mit eingebunden wird, gehasst vorallem vom ehemaligen Daily Bugle Herausgeber Jameson, der zum Zeitpunkt von Marvel’s Spider-Man nicht mehr beim Daily Bugle arbeitet, sondern seine eigene Radio Show namens Just the Facts hat. Dabei geht es aber nicht um Fakten, sondern primär um Spider-Man und die Gefahr für die Gesellschaft. Das ganze erinnert etwas an „Weazel News“ aus GTA 5, wo nach jeder Story-Mission das geschehene im Radio verarbeitet wurde. Ähnlich verhält es sich mit Jameson, der nach jeder Aktion von Spider-Man aufs neue auf die Gefahr hinweist und die Situationen aus den aktuellen Missionen einfließen lässt.

Bekannte Gesichter

Natürlich tauchen auch alle anderen Gestalten aus den Spider-Man Geschichten, wie Tante May, Mary Jane, Harry Osborn, Doctor Octavius. Zentraler Bösewicht ist Martin Li, alias Mr. Negative, der in den Comics sein Dasein eher hinter bekannteren Bösewichten pflegt. In sich ist der Charakter aber sehr gut inszeniert und passt hervorragend in die Inszenierung von Marvel’s Spider-Man. Generell ist die Geschichte, dadurch das Peter Parker schon erwachsener ist, bereits seine Erfahrungen mit den Bösewichten hat und einigermaßen stabil durchs Leben kommt, schon etwas interessanter. Insgesamt sind alle Charaktere stimmig und wirklich cool inszeniert. Noch dazu sind die Story-Verläufe, wie die Trennung von Mary Jane und Peter Parker deutlich nachvollziehbar und ergeben Sinn. Stellenweise fiebert man sogar bei der kleinen Love-Story zwischen den beiden mit.

Gut geklaut…

Endlich gibt es wieder ein grandioses Superhelden-Spiel in der Tradition der Arkham-Spiele. Man mag Insomniac hier Ideenklau vorwerfen, wenn man die Spiele ganz oberflächlich betrachtet. Denn auch in Marvel’s Spider-Man spielen sich die Kampf-Sequenzen in einem Free-Flow Beat ‚em Up System, welches nahezu endlose Kombos zulässt, wenn wir den richtigen Abstand zwischen normalen und verkettenden wählen. Die Kombos sind wichtiger Teil des Systems, denn jeder Treffer den wir landen, ohne selbst verletzt zu werden oder zu viel Zeit zu verlieren, geht auf den Kombo-Zähler und schaltet einen Finisher frei, der die Gegner sofort eliminiert. Außerdem lädt der Kombo-Zähler unsere Lebensleiste wieder auf, wenn wir es benötigen. Das System funktioniert wirklich sehr gut und ähnlich locker und zusammenhängend wie in Batman Arkham von Rocksteady. Aber ehrlich gesagt kann ich mir auch kein anderes Kampfsystem in einem Superhelden-Spiel vorstellen. Gerade dieses System macht unglaubliche Laune und man fühlt sich wie ein echter Superheld. Dafür ist Spider-Man im Vergleich zu Batman nicht so stabil gebaut, er steckt deutlich weniger ein, hat dafür mehrere Varianten des Ausweichens und Blockens zur Verfügung. Außerdem stehen ihm, fast wie Batman, diverse Spezialanzüge und Gadgets bereit. Die Spezialanzüge werden nach und nach entweder durch das Erfüllen von Story Mission, oder durch die Neben-Aktivitäten freigeschaltet. Die Gadgets erhaltet ihr nach und nach in Missionen. Wie so oft werden diese eingeführt, wenn es sich gerade ergibt und mit einem kurzen Tutorial erklärt.

Schleichen und Prügeln mit der Spinne

Dabei legt ihr selbst euren Spielstil fest. Spidey kann wahlweise als Kämpfernatur alle Gegner schlagen oder aber auch als heimtückische Spinne den Gegnern auflauern, sie nach und nach einzeln aus dem Verkehr ziehen und am Ende ohne große Gegenwehr das Ziel erreichen. Das ganze lässt sich auch äußerst gut kombinieren. Dabei hilft euch ein klassisches Skillsystem, welches euch in drei verschiedenen Talentbäumen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten lässt. Es empfiehlt sich hier, vorallem Punkte in die Robustheit und die Kampffähigkeiten von Spidey zu stecken, denn die Schleich-Fähigkeiten sind an sich schon sehr stark und können einem nicht in jeder Situation weiterhelfen. Einzig und allein die Abwechslung fehlt etwas. Es kommen zwar immer wieder neue Gegnertypen hinzu, alles in allem sind diese aber bereits nach dem ersten Gefecht schon sehr einfach zu überlisten. Die Bosskämpfe sind da noch deutlich weniger abwechslungsreich. denn die laufen immer nach dem selben Prinzip ab. Gegner bewirft euch, ihr werft zurück, versetzt ihm ein paar Schläge und das Ganze immer und immer wieder von vorne, bis der Kampf geschafft ist. Bei einzelnen Gegnern müsst ihr dabei noch anderen Dingen ausweichen. Letztendlich geht das alles aber immer nach dem selben Prinzip.

Das eigentlich Highlight des Spiels ist aber die Fortbewegung. Noch nie hat die normale Fortbewegung so viel Spaß gemacht wie in Marvel’s Spider-Man. Das Schwingen von Hausdach zu Hausdach oder zwischen den Häuserschluchten hindurch war noch nie so gut inszeniert wie in diesem Spiel. Selbst die meisten Filme schauen eher neidisch auf die Optik dieser Schwungeinlagen. Haltet ihr einfach die Schultertaste gedrückt, schwingt ihr euch automatische durch die Stadt, landet auf Dächern und sprintet Wände hoch. Versucht ihr euch dagegen daran, das richtige Timing zu finden und mit einem gewissen Abstand mehrmals auf die Taste zu drücken, kommt Spidey deutlich schneller voran. Man vergisst schon voll und ganz, dass das Spiel auch ein eigentlich gut funktionierendes Schnellreise-System hat, wenn man mit so viel Spaß hat, sich einfach normal fortzubewegen. Auch wenn der Pracour aus Assassin’s Creed schon sehr gut funktioniert, mit Spider-Man hat man auf den Dächern und den Straßen New Yorks so viel Spaß wie in keinem anderen Spiel!

Mit den Story-Missionen hat man eine Menge Spaß, solange man in der Haut von Spider-Man steckt. Denn oftmals spielt ihr auch Sequenzen als Mary Jane oder Peter Parker, in denen ihr dann andere Aufgaben habt. Diese alternativen Szenen kommen durchschnittlich alle 2-3 Story Missionen vor und lockern in der Theorie das Speil auf. Das würden sie zumindest tun, wenn sie nicht recht einfallslos wären. Denn anstatt dass ihr wirklich interessante Dinge unternehmt, spielt ihr mit Peter beispielsweise nur einfach Logikrätsel, die sich oftmals wiederholen. Hier hätte man mit etwas mehr Hintergrund grandiose Alternativen schaffen können. Auch die Nebenmissionen sind zwar anfänglich witzig und machen Lust auf mehr. Im Endeffekt sind es dann aber immer die gleichen Renn- oder Sammel-Aufgaben. Auch wenn es schon Spaß macht und ihr so jeden Winkel der Stadt seht. Die Story-Missionen machen aber ansonsten sehr viel Spaß. Mal zerschlagt ihr ganze Verbrechernetzwerke, mal kommt es aber inmitten der Stadt auch zu einem Bombenanschlag, der Peter für kurze Zeit aus der Bahn wirft. Auch in Punkten der optischen und musikalischen Inszenierung hat Insomniac hier wirklich einen Geniestreich geleistet. Alle Gesichter sind perfekt animiert und lassen auch ohne Dialog erkennen, was sie denken. Auch die Hintergrundmusik fügt sich perfekt in das Geschehen ein und man fühlt sich wie in einem Spider-Man Film.

Fazit

Insomniac ist am Ende des Tages mit Marvel’s Spider-Man das beste Spider-Man aller Zeiten gelungen. Kein anderes Spiel kann in Sachen Gameplay, Storytelling und Inszenierung so überzeugen wie diese Umsetzung. Klar, man mag Insomniac hier beizeiten vorwerfen, Gameplay-Aspekte bei Arkham abgeschaut zu haben. Mir persönlich gefällt es aber besser, man setzt kreativ und gut eine bereits existierende Idee um, als eine neue schlechte Idee zu verfolgen, die dann nicht schön umgesetzt werden kann. Einziger Wermutstropfen sind die stellenweise fehlende Abwechslung im Spiel. Nebenmissionen und Aktivitäten sind nach dem zweiten oder dritten Mal nicht mehr spannend, Bosskämpfe und generell alle Kampfeinlagen sind ebenfalls recht schnell ausgelutscht. Zwar bringen die Skillbäume, Gadgets und verschiedenen Herangehensweise doch Abwechslung ins Spiel, sie hält sich jedoch in Grenzen. Hier hätte man noch ein wenig ausbessern können, allerdings ist auch das Meckern auf allerhöchstem Niveau. Mit Marvel’s Spider-Man ist der perfekte Einstieg in den Gamer-Herbst gelungen. Ein weiterer Teil, vielleicht mit Story-Bezug auf die neuen Marvel Spider-Man Filme würden mich hier extrem begeistern! Im Preisvergleich ist das Spil aktuell ab 54,95 € zu haben. Ich kann es kaum erwarten, weitere Spiele dieser Art über andere Superhelden zu sehen. Vielleicht bastelt auf den großen Erfolg von Marvel’s Spider-Man jemand nun auch endlich mal an einem Avengers Game. Also einem Spiel, in dem wir alle Avengers gleichzeitig spielen können.