Mario Tennis Aces im Test

Wie Entwickler Camelot, der mit Mario Tennis Aces den sechsten Teil der Serie ablegen, bin auch ich immer für eine Partie Tennis zu begeistern. Da der letzte Ableger für Wii U nicht den besten Eindruck hinterließ, konnte man im Vorfeld bereits an der kostenlosen Beta von Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch teilnehmen und so in die vielen frischen Ideen eintauchen, die der Entwickler der Serie hinzugefügt hat. Von der ersten Minute an war ich – bis auf ein paar Online-Gegner mit miserablem Ping – vom Gameplay begeistert. Die Ankündigung, dass es zudem noch einen Story-Modus geben soll, klang dabei wie Musik in meinen Ohren.

Mario Tennis Aces hat eine beachtliche Anzahl von Charakteren. Es sind 16 Helden derzeit im Spiel, die im Laufe der Zeit durch zusätzliche DLC erweitert werden sollen. Jeweils einen Helden kann man in Online-Turnieren freischalten, die bisher noch geheim sind. Wer also im Juli, August und September am Online-Turnier teilnimmt, hat die Möglichkeit weitere Helden im Voraus freizuschalten. Der neueste Mario-Tennis-Ableger bietet etliche neue Spielmechaniken auf die wir im Laufe des Tests eingehen werden.

Die offensichtlichste Neuerung ist der Energiezähler, der durch erfolgreiches Sammeln und Aufladen von Schüssen gefüllt werden kann. Ähnlich wie in Kampfspielen sind ab bestimmten Bereichen spezielle Schüsse möglich. Ist der Zähler erst einmal bis zum Rand gefüllt, kann der ultimativer „Spezialschlag“ ausgelöst werden, der bei jedem Charakter einzigartig ist.

Einer von diesen speziellen Schüssen ist der „Zielschlag“. Dieser ermöglicht es in einen First-Person-Modus zu gelangen, um dort mit der Bewegungssteuerung einen bestimmten Ort auf der gegnerischen Hälfte des Spielfeldes auszuwählen, auf die der Ball schmettern soll. Was im ersten Moment etwas overpowered wirkt, ist mit etwas Übung gut einschätzbar. Hast du etwas Energie aufgeladen, kannst du zudem einen Superzeitluper einsetzen, indem du R gedrückt hältst. So wird das Spiel extrem verlangsamt, während du deinen Helden schneller Richtung Ball steuern kannst. Schlägst du jetzt im richtigen Moment zu, gilt der Ball als abgeblockt und fliegt zum Gegner zurück. Der richtige Moment ist das Zauberwort, denn Timing ist alles. Schlägst du beispielsweise zu früh zu oder lädst deinen Schläger auf, nimmt dein Schläger Schaden und zerbricht im schlimmsten Fall. Sind alle Schläger aufgebraucht, verlierst du das Spiel durch KO.

Abgesehen von diesen Spezialbewegungen gibt es natürlich auch ein Standard-Repertoire an Tennis-Schlägen. Aufschlag, Topspin, Slice, Gerader Schlag, Lob, Stoppball, Hechtschlag und einige mehr. Triffst du beim Aufschlag den Ball am höchsten Punkt, wird dieser härter und der Schriftzug „Super!“ erscheint. Außerdem kannst du einen Gegner sticheln, indem du einen Schlagknopf drückst bevor dein Gegner seinen Ball schlägt. Dadurch wird dein nächster Schlag etwas härter.

Das Spiel hat verschiedene Modi zu bieten: Den Abenteuer-Modus, Turnier-Modus, Mehrspieler-Modus und Real-Modus, der vor allem für Wii-Sport-Fans interessant sein könnte. Hierfür werden die Joy-Cons verwendet und wie echte Schläger geschwungen. 1-4 Spieler, die etwas Platz um sich herumhaben sollten, werden so mit ein wenig Übung sehr viel Spaß haben können.

Der Turnier-Modus splittet sich auf in aktuelle Online-Turniere oder Offline-Turniere gegen den Computer. Dieser ist unterteilt in 3 verschiedene Cups: Pilz-Cup, Blumen-Cup und Stern-Cup. Ich habe diesen nach dem Abenteuer-Modus gespielt und muss sagen, dass ich in allen 3 Cups komplett unterfordert war. Bis auf den Stern-Cup, wo der Gegner mit Glück mal 2 Punkte gemacht hat, gab es nicht den Hauch einer Chance für den Computer. Dies fand ich etwas schade, da der Abenteuer-Modus, auf den wir noch eingehen werden, zum Teil wirklich frustrierend und unfair ist – also im kompletten Kontrast zu den Turnieren, die gefühlt keine Schwierigkeitssteigerung erkennen ließen.

Der Mehrspielermodus ist in 3 Unterkategorien gesplittet. So kann man mit Freunden auf einer Konsole spielen, ein lokales Spiel eröffnen (mit mindestens 2 Konsolen und Spielen) oder aber online nach Spielern suchen. Wer von den neumodischen Spielereien einmal nichts wissen will, kann auch einen klassischen Regel-Modus wählen bei dem ganz einfach Tennis gespielt werden kann ohne Superschüsse, Energieleisten etc. Gespielt werden kann generell im 1-gegen-1 oder im Doppel – jeweils mit einem Partner pro Feldseite.

Mario Tennis Aces sieht unglaublich spaßig aus und lädt sofort zum Mitspielen ein – besonders auf dem TV. Die verschiedenen Karten und Stadien sind abwechslungsreich und vor allem die Wälder haben es mir angetan. Einige Kurse bringen sogar Gefahren und Herausforderungen mit sich wie beispielsweise Piranha-Pflanzen im Wald, die Bälle schlucken und an zufälliger Stelle wieder ausspucken, Sandboden, der den Abprall des Balls beeinflusst oder ein Schiffsmast in der Mitte des Spielfeldes, der ein echtes Hindernis für zurückkehrende Bälle darstellt und die Flugrichtung manipulieren kann.

Das alles macht im Großen und Ganzen einen sehr soliden Eindruck. Mario Tennis Aces macht Spaß mit Familie und Freunden, bietet die Möglichkeit online gegen die halbe Welt zu spielen und Turniere zu gewinnen und sorgt dank der vielen Charaktere mit unterschiedlichen Spielstilen (wie präzise, kraftvoll, schnell, trickreich, defensiv und vielseitig) ein gutes Fundament an Möglichkeiten, die zwar einfach zu erlernen, aber etwas härter zu meistern sind. Die Turnier-Cups gegen den Computer sind wie bereits angesprochen leider etwas langweilig, da der Schwierigkeitsgrad sehr tief angesetzt wurde. Um dem Spiel jedoch noch das gewisse Etwas zu verleihen, hat man sich entschieden einen Story-Modus einzubauen. Im so genannten Abenteuer-Modus warten etliche Herausforderungen auf unseren Helden Mario, der exklusiv diesen Modus bestreiten kann.

So toll der Modus auch klingt, der vor Release einen kleinen Hype ausgelöst hat, so frustrierend und enttäuschend ist dieser Aspekt des Spiels leider auch. Zur Story möchte ich nicht einleitend so viel sagen, dass Wario und Waluigi einen magischen Schläger aus einer Ruine gestohlen und den uralten Dämonen Luzius entfesselt haben. Mario muss also nicht nur die Welt retten und dabei okkulte Fähigkeiten lernen (Superschlag, Zeitlupe etc.), sondern auch noch seinen Bruder Luigi retten, der etwas zu grün hinter den Ohren war und etwas unglücklich mit in die Sache hineingezogen wurde. Zur Rettung der Welt macht sich Mario also auf den Weg eine ganze Reihe von Aufgaben und Missionen zu erfüllen. Und so bewegt sich unser Held auf der Weltkarte von einer Aufgabe zur nächsten, die sich auf unterschiedliche Territorien aufteilen und so auch bei den Gegnern und Karten für Abwechslung sorgen.

Neben den gewöhnlichen Tennis-Matches gibt es zur Auflockerung eine Vielzahl Herausforderungen und Boss-Kämpfe, bei denen die Bälle zu Angriffen werden. So muss man beispielsweise Eisriesen vernichten, die mit ihren monströsen Fäusten und magischen Eiszapfen-Attacken einem das Leben schwer machen wollen. Aber auch trickreiche Spiegel-Geister, die mit gezielten Schüssen zur Strecke gebracht werden müssen und dabei immer wieder ihre Position wechseln, sorgen für kreative Unterhaltung. In den – zum Teil optionalen – ungewöhnlicheren Aufgaben gilt es beispielsweise verschiedene Ziele direkt zu treffen, einen langen Schlagabtausch und Ballwechsel zu generieren oder 25 Winner in Folge zu absolvieren, bei dem die Schüsse direkt zum Sieg führen müssen und nicht vom Gegner geblockt werden können. Was extrem abwechslungsreich klingt und zum Teil auch wirklich ideenreich implementiert wurde wie beispielsweise die Boss-Kämpfe, haben mit dem extrem unfairen Schwierigkeitsgrad zu kämpfen, der relativ zügig Fahrt aufnimmt und das ein oder andere mal problemlos dazu führt, dass emotionsstärkere Menschen gewillt sind unter regelmäßiger Aussprache von Schimpfwörtern irgendetwas gegen die Wand zu donnern.

In normalen Matches sammeln die Gegner gefühlt viel schneller Energie als ich. Optionale Ballwechsel-Profi-Mission, bei dem der Fahnenmast in der Mitte ist, machen es unmöglich auf die gewollte Punktzahl zu kommen. Ich liebe Herausforderungen, aber in den meisten Fällen in Mario Tennis Aces weiß man am Ende nicht warum man plötzlich gewonnen hat. Es war eben mehr Glück dabei. Dagegen sind die Boss-Kämpfe ebenfalls einige Male frustrierend, wobei es hier hilft die Bewegungsmuster zu studieren, was das Ganze eben wieder eher in Richtung Kampf- statt Tennisspiel lenkt. Als ich dann nach 3-4 Stunden komplett durch war, machte sich Ernüchterung breit und ich verstand relativ schnell wieso der Schwierigkeitsgrad so gewählt wurde. Ich musste viele Matches widerholen und bis auf eines, das für mich unerreichbar erscheint, habe ich auch alle Herausforderungen absolviert. Ich liebe Spiele, die einen dazu ermutigen besser zu werden. Mario Tennis Aces hat in vielerlei Hinsicht jedoch mehr mit Glück als Können zu tun. Und was am meisten dabei nervt, ist die Tatsache, dass man nach jedem verlorenen Match immer wieder auf die Weltkarte zurückkommt und sich das Gelaber von Toad anhören muss. Möchte man diese Mission erneut starten, müssen wieder Texte weggedrückt werden. Ein direktes „Erneut spielen“ hätte es nach einem Lose auch getan, da es so nur frustrierender wurde.

Wirklich interessant sind auch die RPG-Komponenten im Spiel. So können weitere Schläger mit unterschiedlichen Stats gefunden werden und sich Marios Werte verbessern. Auch dies soll dazu beitragen, dass Anfänger auch durch das Verlieren von Herausforderungen Erfahrungspunkte sammeln können, die ihre Werte verbessern, um es so beim nächsten oder übernächsten Mal etwas einfacher zu machen. Was interessant klingt, ist jedoch halbgar umgesetzt. Bei 3h Spielzeit war es mir eigentlich relativ egal welchen Schläger ich hatte und auch von der Entwicklung der Werte her wusste ich nicht, ob diese einen Einfluss hatten. Viel mehr Einfluss hatte Übung, Lernen der Bewegungsmuster und jede Menge Glück für mich.

Mario Tennis Aces liefert knackige Partien Tennis, die sowohl im einfachen Modus als auch mit all den neuen Spielmechaniken wirklich Spaß machen. Sowohl online als auch offline mit Familie und Freunden wird man sich lange Zeit sehr gut unterhalten fühlen. Als Solo-Spieler sprintet man leider mit Leichtigkeit durch alle 3 Turnier-Cups. Die stark beworbene Rückkehr des Abenteuer-Modus, den die Switch auch dringend brauchte, ist ärgerlicherweise überwiegend enttäuschend und lenkt eher vom Glanz des ansonsten wirklich tollen Tennistitels ab. Wer sich jedoch online in Turnieren messen möchte oder ein tolles Party-Spiel mit Freunden sucht, wird mit Mario Tennis Aces glücklich werden. Im Preisvergleich ist ab 45,57 € zu erstehen.