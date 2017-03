Mario Sports Superstars für den Nintendo 3DS im Test

Das Winter-Wetter ist langsam rum, die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein und auch unsere Launen werden (teilweise) wieder besser. Die perfekte Zeit zum Sport treiben bricht wieder an. Das haben die Damen und Herren bei Nintendo wohl auch mitbekommen und veröffentlichen heute ein Spiel, mit dem ihr euch, komplett schweißfrei natürlich, an das Thema herantasten könnt. Die Rede ist natürlich von Mario Sports Superstars für den 3DS. Ob dies der richtige Weg in ein von Sport erfülltes Leben ist und ob Marios Ausflug in das Sport-Genre etwas taugt, erfahrt ihr hier bei uns im Test.

Lasst die Spiele beginnen!

Starten wir Mario Sports Superstars zum ersten Mal, fällt uns eines direkt auf: Es gibt „nur“ fünf verschiedene Sportarten. Baseball, Fußball, Tennis, Reiten und Golf. Das ist prinzipiell nichts schlimmes, sollte jedoch erwähnt werden, da der ein oder andere möglicherweise mit einer Minispiele-Sammlung à la Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen rechnet. Ich bin zunächst in die Fußball-Schuhe geschlüpft. Nach einem ausführlichen Tutorial, ging es dann auch direkt los. Ich konnte mir, ähnlich wie bei Smash Football, ein eigenes Team zusammenstellen. Dazu hatte ich natürlich die Wahl aus vielen verschiedenen Charakteren aus dem Mario-Universum. Hierbei ist es noch gut zu wissen, dass jeder Charakter verschiedene Vorteile bietet. Manche sind sehr schnell, manche sehr Stark und so weiter und sofort.

Hat man die Teamwahl abgeschlossen, startet das eigentliche Spiel. Dieses läuft dann wirklich simpel ab. Wir rennen mit unseren Spielern über ein normales Fußballfeld, klauen dem Gegner den Ball und versuchen möglichst viele Tore zu schießen. Der Superschuss bildet das leider einzige interessante Feature. Mit diesem hat man die Möglichkeit den gegnerischen Torwart kurz auszuschalten um dann in seiner Abwesenheit ein Tor zu erzielen. Wie bei jeder anderen Sportart auch, könnt ihr Fußball auch im Turnier-Modus spielen. Durch die verschiedenen Turniere könnt ihr dann, unter anderem, auch neue spielbare Charaktere freischalten.

Mario Sports Superstars – Doch nur eine „Spielesammlung“?

Besonders im Turnier-Modus fällt jedoch die schlechte KI von Mario Sports auf. Oftmals hat man einfach das Gefühl, dass das Spiel uns gewinnen lassen möchte, egal wie doof wir uns anstellen. Das zieht sich leider durch jede der fünf Sportarten. Eine nette Abwechslung bietet da der Multiplayer, bei dem durchaus schöne und vor allem spannende Matches entstehen können.

Bevor ich jetzt jede einzelne Sportart durchgehe und zu jeder eigentlich das selbe schreibe, möchte ich das hier lieber auf einmal reduzieren. Jede der verfügbaren Sportarten ist auf ein Minimum heruntergebrochen und deswegen kann nicht eine einzige wirklich lange bei der Stange halten. Selbst in den Turnieren spielt sich jedes Match einer Sportart nahezu gleich. Selbst im Multiplayer kann Mario Sports Superstars nicht lange begeistern, obwohl dort weitaus mehr Spaß geboten wird als im Singleplayer. Die fehlende Spieltiefe und die nicht vorhanden Motvationselemente sorgen letztendlich einfach dafür, dass zu schnell die Luft raus ist.

Last but not least, sollten wir noch einen abschließenden Blick auf die Technik des Spiels werfen. Hier haben die Entwickler tatsächlich einen durchaus soliden Job abgeliefert. Die Grafik präsentiert die verschiedenen Sportarten gut und in einem passenden, recht niedlichen Stil. Der Soundtrack schlägt in eine recht ähnliche Kerbe. Dieser ist nämlich sehr fröhlich gestaltet und kann diese Stimmung meistens auch auf den Spieler übertragen. Natürlich gibt es auch hier wieder etwas bessere und etwas schlechtere Melodien. Alles in allem ist der Soundtrack von Mario Sports Superstars wirklich in Ordnung aber nichts besonderes, wie zum Beispiel die Musik aus Horizon: Zero Dawn die mir einfach nicht aus dem Kopf gehen will.

Zur Technik zählt bekanntlich auch die Steuerung, die hier ebenfalls gelungen ist. Das ist aber wahrlich keine Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass alle Sportarten wirklich auf das nötigste runtergebrochen sind. Alles in allem ist die Technik in Mario Sports Superstars wirklich sehr solide bis gut. Bei einer Firma wie Nintendo sollte das, bei einer Marke wie Mario aber eigentlich auch selbstverständlich sein.

Fazit

Ach, Mensch. Ich hatte mich eigentlich ziemlich auf das Spiel gefreut, da ich immer viel Spaß mit den Mario-Sportspielen hatte. Hier wird der Karren jedoch an die Wand gefahren. Mario Sports Superstars bietet für eine wirkliche Spielesammlung, wie Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen, zu wenig Spiele und für ein Sportspiel, da sich auf fünf Sportarten konzentriert zu wenig Tiefgang in den einzelnen Sportarten. Für Zwischendurch ist es ganz in Ordnung und mein kleiner Cousin würde bestimmt auch eine Menge Spaß damit haben aber für mich ist es leider nur OK.