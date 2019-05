Mahjong: Das meistverkaufte Spiel in China

Mahjong ist das meistgespielte Spiel in China und eines der berühmtesten Spiele der Welt. Es hat eine starke Beziehung zu Feng Shui und enthält viele spezielle Bedeutungen in den Kacheln selbst. Mahjong ist ein Legespiel, das viel Geschicklichkeit, Strategie, Entscheidungsfindung und etwas Glück erfordert. Mahjong besteht aus einem Würfelpaar und 144 Plättchen, die mit chinesischen Schriftzeichen und Symbolen beschriftet sind. In der Regel spielen vier Personen.

Mythos und Ursprung

Folklore und Legende besagen, dass Mahjong von Konfuzius erfunden wurde – aufgrund der drei Drachenkacheln, die das Paradigma von Konfuzius „Tugenden“ trägt: Aufrichtigkeit, Frömmigkeit und Wohlwollen. Dies hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass Konfuzius von Vögeln gefunden wird und der chinesische Name für das Spiel 麻雀(ma que) ist, was übersetzt Spatz bedeutet.

Chinesische Forscher belegen jedoch, dass das zeitgenössische Mahjong in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal in der Nähe von Shanghai gesichtet wurde. Während viele den Ursprung des Spiels bis heute bestreiten, war Mahjong bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Rest der Welt nahezu unbekannt. Erst danach breitete es sich allmählich auf der westlichen Welt aus. Vor allem ab 1920 verbreitete sich Mahjong in den Staaten fieberhaft.

Geschichte von Mahjong

Mahjong wurde von Joseph P. Babcock nach Amerika gebracht, der 1922 begann, Sets in großen Mengen in die USA zu importieren. Um dies zu einem kommerziellen Erfolg zu machen, vereinfachte Babcock die Regeln stark und entfernte viele der interessanten Feinheiten. Die National Mahjong League Inc. , die behauptet, die „offiziellen“ amerikanischen Regeln zu produzieren, wurde 1935 gegründet. Der Rest der Welt begann um diese Zeit auch Clubs und Organisationen zu gründen.

Heute gibt gibt es viele digitale Versionen des Spiels Mahjong, die auf die traditionellen Mahjong-Plättchen basieren.

Während Mahjong weltweit sehr beliebt ist, finden jedes Jahr viele offizielle Turniere auf der ganzen Welt statt, darunter WMC (World Mahjong Championship), OEMC ( Open European Mahjong Championship) und viele mehr. Es ist auch ein unterhaltsames Spiel im Kreis der Familie und mit Freunden in der Freizeit. Mahjong ist eine großartige Möglichkeit während des Urlaubs zusammen in schnellem Tempo Spaß zu haben.