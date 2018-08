Madden NFL 19 im Test

Endlich ist es wieder soweit. Was für den einen die Fußball Bundesliga (egal ob 1., 2. oder 3.) ist, ist für den anderen die NFL. Aber neben dem klassischen Start der großen Sportligen gehen auch wieder diverse Sportspiele auf die große Reise. Den Start macht in unserem Fall Madden NFL 19. 30 Jahre hat das Franchise nun auf dem Buckel, da kann man ruhig mal gratulieren. Aber ist NFL 19 eher ein Touchdown oder ein peinlicher Fumble? Das klären wir für euch im Test!

Die wohl größte Neuerung der letzten Jahre war der neue Modus Longshot. Ähnlich wie die Geschichte von Alex Hunter in Fifa The Journey verfolgt ihr bei Madden die Story eines blutigen Anfängers. In Longshot geht es um die beiden Talente Colt Cruise und Davin Wade, die versuchen in der NFL Fuß zu fassen. Beziehungsweise ging es im ersten Teil der Serie darum. Im Nachfolger Longshot Homecoming geht es prinzipiell eher um Colt als um Davin. Während dieser nämlich ein Probetraining bei den Dallas Cowboys absolviert, geht es für seinen Kumpel etwas turbulenter zu. Problematisch ist aber an dieser Stelle, dass die Geschichte immer zwischen beiden springt. Auch wenn der Fokus auf Colt liegt, springt man ständig zwischen beiden Charakteren hin und her. So baut man nie wirklich eine Bindung zu den Charakteren auf. Und sind wir mal ehrlich, die Story ist nur allzu gut nachvollziehbar. Wer hat seinerzeit nicht von einer Karriere im Fußball geträumt. Und genauso geht es in den Football-verrückten USA zu, wo jeder davon träumt irgendwann mal mit den ganz großen im Superbowl zu stehen. Die Story zieht sehr viel Sympathie dadurch, dass man früher vermutlich in einer ähnlichen Situation steckte. Die The Journey Story greift das aber durch nur einen Charakter viel besser auf. Man erlebt höhen und tiefen und fiebert an den richtigen Stellen mit. Das bietet Longshot nur zuweilen.

Longshot eher enttäuschend

Zwar hat man bei der Grafik ordentlich nachgelegt, allerdings fehlt der spielerische Tiefgang. Denn ihr spielt nur selten alle Aspekte eines Drives in den spielen. Selten habt ihr die Chance, euren eigenen Spielzug zu wählen. Meist bekommt ihr einfach einen vorausgewählten Zug vorgesetzt. Schade eigentlich. Zudem kommt auch nie so richtig Football-Feeling auf. Die Vorbilder sind ja offensichtlich, es gibt eine Menge cooler Football-Filme, aber so richtig will sich die Stimmung in Longshot nicht aufbauen.

Während in Longshot das Tempo im Vergleich zum Vorgänger noch nicht so richtig angezogen wurde, muss man die technische Aufbereitung dann doch schwer loben. Die Spieler wurden durch Real Player Motion Technik in Bewegung gesetzt. Dazu wurde die Ignite Engine auf Frostengine Basis mit einem neuen Simulationsprogramm für detailgetreue Spielebewergungen ausgestattet. Vorallem sind die Auswirkungen deutlich realistischer. Vorallem sind bei Tacklings jetzt der Zeitpunkt und der Treffpunkt entscheidender. In den Vorgängern war die Treffsicherheit Nebensache. Hauptsache der tackelnde Spieler trifft den ballführenden Spieler irgendwie. Das führte dazu, dass man mit Runs kaum einen Yard Raumgewinn schaffen konnte. Im neuen NFL 19 sieht das aber viel besser aus. Hier kann sich ein flinker und schlanker Running Back an so einigen schlechten Tackles vorbeimogeln.

Keine Konkurrenz macht Madden NFL 19 schwach?

Das größte Problem an Madden NFL 19? Die fehlende Konkurrenz! Da das Entwicklerstudio EA Tiburon seit Jahren keinen Ansporn hat auf Risiko zu gehen, sind die Änderungen immer sehr sehr überschaubar. Auch dieses Jahr sind zwar wieder schöne Dinge dabei, aber doch längst keine bahnbrechenden Neuerungen. Besonders der MUT Madden Ultimate Team, parallel zu Fifas FUT, hat einige neue Modi dazubekommen. Cool ist die Idee des Solo Battles. Ihr spielt mit eurer Mannschaft aus MUT gegen die Mannschaft eines Gegners, allerdings von der KI gesteuert. So kann man sich gut einige Münzen dazu verdienen. Die Neuerungen in Sachen Teamchemie, die schon bei FIFA die Umsätze mit Kartenpacks angekurbelt haben, dürfen nun natürlich auch in Madden nicht fehlen. Wer viel Geld für MUT ausgibt, wird auch viel dafür erhalten, was natürlich Spieler frustet, die den Modus möglichst ohne Echtgeldausgaben spielen möchten. Es geht zwar ohne, aber wer online die Spieler mit perfekter Chemie sieht, wird schon klar, dass EA hier auf massig Zusatzerlöse hofft. Wer mit alldem nix zu tun haben will, der darf sich nach wie vor im Franchise Modus austoben. Der bietet zwar kaum Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger, ist aber wieder ein Spaßiger Zeitvertreib. Wer also als Trainer, Spieler oder Clubmanager seine Mannschaft zum Erfolg führen will, der sollte unbedingt reinschauen! Der Schwierigkeitsgrad ist dabei wie immer variabel. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit zwischen Arcade und Simulation zu wählen. Arcade ist deutlich schneller und stellenweise unrealistisch, die Simulation dagegen ist stellenweise zu schwer. Was einem also genau zusagt und welcher Schwierigkeitsgrad am besten passt muss einfach ausprobiert werden.

Atmosphärisch noch Luft nach oben

Auch grafisch hat man für NFL 19 nochmal eine deutliche Schüppe draufgelegt. Die Spieler sehen ihren originalen Vorbildern deutlich ähnlicher als in den letzten Jahren. Einzig und allein die neue Physik, allen voran die neue Ballphysik. Denn die rechnet manchmal langsamer als das Spiel läuft. Und so magnetisiert sich ein Ball wieder an die Hand zurück. Oder ein Running Back lässt den Ball im schnellen Lauf in seinen Händen schweben. Alles aber absolut verzeihlich. Denn davon kriegt man im laufenden Spiel so gut wie gar nichts mit. Nur in den Zeitlupen kriegt man manchmal etwas davon mit. Atmosphärisch ist allerdings noch ordentlich Luft nach oben. Die Musik ist wieder cool gewählt, allerdings sind die Stadien manchmal sehr merkwürdig. Vollgepackt Stadien jubeln teilweise für die Auswärtsmannschaft die punktet, manchmal sind die virtuellen Fans aber auch Totenstill, obwohl ihre Mannschaft das Spiel klar dominiert. Die Kommentatoren sind zwar wie immer gut, gelgentlich passen die Kommentare aber nicht ganz oder wiederholen sich ständig. Ob das ein Fehler ist, der durch Patches ausgebügelt wird, wird sich noch zeigen.

Fazit

Bei Sportspielen stellt sich ja immer die Frage, ob sich der Kauf für Serienfans lohnt oder ob man verzichten kann. Für Besitzer des Vorgängers lohnt sich der Kauf und auch Neueinsteiger werden mit umfangreichen Tutorials und dem Modus Longshot langsam an das Spiel rangeführt. So gebe ich sowohl für Seriennerds als auch Anfängern eine Kaufempfehlung! Einzig und allein die KI-Patzer, die atmosphärischen Problemchen und der schwächere Longshot-Modus sind ein Wermutstropfen. So ist Madden NFL 19 ein wirklich guter Football-Titel, bei dem trotzdem noch etwas Luft nach oben bleibt.