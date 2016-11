Lust auf Gewinnen – Welche Casino-Spiele haben die höchsten Chancen?

Eigentlich heißt es ja immer: Das Haus gewinnt immer! Aber stimmt das wirklich? Warum gehen denn so viele Menschen tagtäglich in Spielhallen und Casinos und warum boomen Online Casino-Spiele? Irgendeinen Reiz muss es also geben und auch die Gewinnchancen müssen da sein, denn ansonsten würden die Menschen nicht spielen.

Im Internet findet man massenweise Taktiken und Tipps und Tricks, wie man bei den jeweiligen Spielen am besten abschneiden kann und sich einen Gewinn sichern kann. Jedoch muss man sich bewusst sein, dass diese Strategien oftmals fruchtlos bleiben. Wer Erfolg haben will, der sollte sich die einzelnen Spiele ganz genau anschauen, denn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen hängt stark von dem jeweiligen Spiel ab. Gewinnchancen variieren teilweise zwischen 5-10%.

Online oder Offline Spiele?

Faktoren wie online oder offline Casino oder Spiele beeinflussen die Gewinnchancen. Wenn man an Spielautomaten spielt, ist es zu 100% empfehlenswert online zu spielen, da hier die Auszahlungsquote zwischen 90 und 95% liegt, wobei es in der Spielhalle oder im Casino nur 65% sein können. Heutige Slots sind komplex konzipiert und die Ermittlung der genauen Gewinnchance ist schwierig. Generell wird gesagt, dass für jeden eingezahlten Euro etwas 90 Cent wieder rauskommen. Aber da man so immer Verlust machen würde schütten die Spielautomaten willkürlich aus, worin auch der Reiz des Spiels liegt.

Schaut man sich die Tisch- und Kartenspiele an, so macht es keinen Unterschied, ob man online oder offline spielt. Die Gewinnchance bleibt immer die gleiche. Wer also lieber ausgeht und in Begleitung spielt, der geht ins Casino, wer es lieber bequem mag, der spielt von der heimischen Couch aus. Bei dieser Art von Spielen ist die eigene Spielweise ausschlaggebend für den Gewinn. Bei Blackjack kann die Auszahlungsquote so zwischen 87 und 98% liegen.

Welche Spiele haben die besten Gewinnchancen?

Zuerst einmal kann gesagt werden, dass man bei Karten- und Tischspielen eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, als an Spielautomaten.

Roulette ist das Casino-Spiel mit den besten Gewinnchancen. Die Auszahlungsquote liegt hier bei Sage und Schreibe 97,3% und nur die kleine grüne Null macht einem den Strich durch die Rechnung. Das Risiko hängt ganz vom Spieler ab, was er bereit ist einzugehen. Relativ sicher ist man, wenn man auf eine Farbe setzt (48,65%). Wer das Risiko liebt und vielleicht ein bisschen abergläubisch, der setzt auf eine (Lieblings-)Zahl (2,8%).



Blackjack hat ebenfalls gute Gewinnchancen, wobei es hier wie gesagt sehr auf das Geschick des Spielers ankommt. Oftmals wird nach der Regel gespielt, dass so lange Karten aufgenommen werden, bis man 17 Punkte hat. Wenn man sich an diese Strategie hält, liegt die Auszahlungsquote bei etwa 94,3%. Der Trick ist, rechtzeitig aufzuhören, sodass man im besten Fall mit einem Gewinn davon gehen kann.

Bei dem Casino-Spiel Craps kann man abräumen, wenn man etwas Erfahrung mitbringt. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick sehr komplex und es braucht ein Paar Runden, bis man sich eingefunden hat. Das Würfelspiel bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Bei der Pass Line oder Don’t Pass Line Wette liegt die Gewinnchance bei 48% und ist damit fast auf dem gleichen Level wie bei den einfachen Chancen bei Roulette.

Wer sich also geschickt anstellt und vielleicht ein bisschen Erfahrung mitbringt, der hat bei diesen Casino-Spielen durchaus Chancen mit einem Gewinn nach Hause zu gehen.