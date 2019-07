Luigi’s Mansion 3 – Erscheinungstermin enthüllt

Nintendo hat den offiziellen Erscheinungstermin des Grusel-Abenteuers „Luigi’s Mansion 3“ verraten. Demnach können Fans sich pünktlich zu Halloween mit Luigi auf Geisterjagd begeben.

Nintendo hat bekannt gegeben, dass der exklusive Switch Titel „Luigi’s Mansion 3“ am 31. Oktober 2019 veröffentlicht wird. In „Luigi’s Mansion 3“ werden Luigi, Mario und ihre Freunde in ein Luxushotel eingeladen. Allerdings stellen sie nach ihrer Ankunft fest, dass sie von König Buu Huu in eine Falle gelockt wurden. Während Mario und Co. als Gefangene von König Buu Huu enden, liegt es nun an Luigi den Tag zu retten. Erneut kann sich Luigi auf die Unterstützung von Professor I. Gidd zählen. Dieser stattet Luigi mit dem nötigen Equipment aus, um die gruseligen Stockwerke des Spukhotels zu erkunden und seine Freunde zu retten.

Laut Hersteller können sich Spieler über folgende Features freuen: