LoL-Analysetool RiftAnalyst geht in die nächste Phase

RiftAnalyst war uns bereits zum Start der Beta-Phase eine News wert. Klar, dass wir euch nun auch auf dem Laufenden halten, wenn diese abgeschlossen und das League of Legends-Analysetool endlich offiziell veröffentlicht wurde.

RiftAnalyst hilft League of Legends-Spielern auf die Sprünge

Endlich habt ihr im Nachgang die Möglichkeit eure eigenen Strategien und Spielzüge festzuhalten und zu bewerten. Nie war es leichter auch anderen eure Taktiken näher zu bringen und im Team gemeinsame Strategien auszutauschen und zu perfektionieren. Die Vorteile sind dabei klar. Im Gegensatz zu Riots Servern könnt ihr im kostenfreien Paket bis zu fünf eigene nicht gerankte Spiele speichern und sogar genau so viele verschiedene Playlists aus all euren Spielen anlegen. Selbst das erstellen von LoL Pannen-Shows in niedriger Qualität ist mit dem Tool möglich. So verschickt ihr diese blitzschnell per E-Mail und versüßt euren Freunden den Tag.



Ein monatlich rund vier Euro teures Upgrade erspart euch einerseits die Werbung und nimmt sämtliche zahlenmäßige Beschränkungen von eurem Account. Ihr könnt euch also ohne Rücksicht auf Verluste auf neue Projekte stürzen, Playlists basteln und Spiele speichern.

Was haltet ihr von einem derartigen Analysetool? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr selbst einmal darauf zurückgreift oder habt ihr euch etwas derartiges bereits vorab gewünscht? Vielleicht kein einer der Beta-Teilnehmer unter euch ja auch seine Erlebnisse schildern. Wir sind gespannt!