Das Logitech Z906 Gaming Surround System im Test

Das Logitech Z906 Surround Sound-System ist nach unserem Teufel-Vergleichstest das dritte Set, das wir testen durften. Mit Teufel hat es einen namhaften Konkurrenten, der uns vollends überzeugen konnte. Nichtsdestotrotz spricht auch einiges für das Logitech Sound-System. Logitech hat jahrelange Expertise und ist auch, oder vor allem, im Gaming-Bereich eine der bekanntesten Adressen. Ergänzen wir nun eine THX Zertifizierung und eine starke Ausgangsleistung von 1000 Watt, haben wir einen potenziellen Teufel-Killer. Was wir im Testbetrieb erlebt haben und wo die Stärken und Schwächen des Logitech Systems liegen, lest ihr in unserer Review.



Logitech Z906 Surround Sound-System – George Lucas geprüft

Sieht man das Paket des Logitech Z906 Systems vor sich liegen, springt zunächst das THX-Logo ins Auge, das für eine gute Qualität steht. Woher hat THX jedoch seinen Ruf? Das Unternehmen THX wurde von George Lucas gegründet. Treibende Kraft hinter dieser Gründung war allerdings der Toningenieur Tomlinson Holman, der festgestellt hat, dass Filme im Studio häufig anders klingen als im Kino. Deshalb rief er das Tomlinson Holman Experiment ins Leben – kurz THX. Seitdem steht das THX-Logo für eine genormte Erfahrung. Man kann also davon ausgehen, dass das Logitech Z906 mit seinem Logo genau diesen Normen genügt. Heißt das, dass Geräte ohne dieses Logo den Vorgaben nicht gerecht werden? Nein! Es bedeutet zunächst nur, dass die Unternehmen dieses Logo nicht haben. Eventuell haben sie sich einfach nur die teure Zertifizierung gespart und verzichten auf das Prädikat „THX Zertifiziert“. Nun wagen wir uns an die Verpackung des THX-zertifizierten Surround-Systems.

Ein Surround-System mit vergleichsweise handlichem Subwoofer

Der Lieferumfang des Logitech Z906 ist komplett. Weder Kabel noch Batterien müssen nachgekauft werden. Beim Auspacken erleben wir gemischte Gefühle. Die einzelnen Lautsprecher sind sehr kompakt und relativ leicht. Sie machen einen unauffälligen Eindruck. Wer mit seinen Boxen angeben will, ist hier an der falschen Stelle. Alle Lautsprecher sind in unauffälligem, matten Schwarz gehalten. Qualität vermutet man ehesten durch das Gewicht. Der Subwoofer ist hingegen nicht einmal besonders schwer. Negativ sticht die Steuerkonsole heraus, die direkt im Subwoofer eingesteckt wird. Sie ist aus Kunststoff und vermittelt das ungeliebte Plastik-Gefühl. Gut, dass sie einmal aufgestellt wird und man dann keinen Kontakt mehr mit ihr hat. Ebenfalls minimalistisch ist die Fernbedienung. Die ist handlich, aber von Design und Qualitätsanmutung weit unten auf jeder Skala. Bei einem Gerät mit einer UVP von rund 400 Euro definitiv zu wenig. Die Kabel sind hingegen für durchschnittliche Gaming- und kleine Wohnzimmer vollkommen ausreichend,

Schnelle Installation und ausreichend Anschlüsse

An den Rückseiten aller Lautsprecher befinden sich dem Preis entsprechende Klemmen. Alle Kabel sind einzeln verpackt und die Rear-Satelliten erhalten längere Kabel als die der Front. So weit, so gut. Habt ihr alle Lautsprecher angeschlossen, löst ihr kurz den Testton aus und hört ob alles richtig geklappt hat. Bei uns lief alles auf Anhieb. Auf der Rückseite der Boxen befinden sich übrigens Gewinde für Schrauben. So können sie an der Wand oder auf Standard-Boxenständern angebracht werden. Die Kontrollstation gibt ihr Feedback durch gelblich, orangene Leuchten an euch weiter. Sie ist soweit selbsterklärend und einfach gehalten. Einstellen könnt ihr Lautstärke, den Umgang mit Stereo Signalen und die Quelle. Stereo-Signale werden nämlich auf 3D, 4.1 oder 2.1 ausgegeben, was ganz gut funktioniert aber mit hochklassigen Audio-Formaten nicht zu vergleichen ist. Bei den Anschluss-Möglichkeiten lässt das Z906 beinahe keine Wünsche offen. Warum beinahe? Lest selbst!

Gut verbunden ins Gaming- oder Heimkino-Erlebnis

Ihr könnt bis zu fünf Quellen an das Logitech Z906 anschließen. Als erstes haben wir den 6-Kanal Direkt-Anschluss für eure Soundkarte. Danach folgt ein Cinch-Anschluss für ein Stereo-Gerät eurer Wahl. Eure 5.1-Geräte wie PlayStation, Reciever oder euer TV-Gerät schließt ihr an die zwei optischen Digital-Eingänge oder den digitalen Koaxial-Anschluss an. Mit dieser Auswahl dürftet ihr für alles den passenden Anschluss haben. Nur eines fehlt für ein rundum Sorglos Paket. Wir spielen natürlich auf eine mögliche Bluetooth-Verbindung an, die bei aktuellen Geräten einfach zum guten Ton gehört und nicht wegzudenken ist. Auf der Anschluss-Front ist das natürlich Meckern auf hohem Niveau und dennoch muss es zur Sprache kommen. Einmal angeschlossen, kann es auch schon losgehen. Egal ob PlayStation 4, PC oder Sky-Receiver, wir haben das Logitech Z906 Surround Sound-System und auch unsere Nachbarn nicht geschont. Das Ergebnis kann sich an den meisten Stellen sehen lassen.

Der Eindruck im Surround-Sound Betrieb und beim Gaming

Im Surround-Sound Betrieb hat das Logitech Z906 seine größten Stärken. Seine Schwächen überspielt es derweil gut. Dass aus dem Subwoofer nicht der gleiche brachiale Ton kommen kann, wie aus dem vielfach so großem Teufel Concept E-Gerät ist klar. Doch gerade beim Gaming kann man dann und wann auf die ganz große Sound-Kulisse auch mal verzichten. Dementsprechend human und ein wenig flacher als in unserem letzten Test genießen wir unser Spiel-Erlebnis dennoch. Im Hinterkopf sollte man nämlich auch die UVP von 400 Euro behalten, die aktuell einem Amazon-Preis von 257 Euro entspricht. Für diesen Preis haben wir ein super Gerät im Test. Anders als beim Teufel Gegenstück hat man auch in kleinen Räumen nicht mehr Sound als man wirklich braucht. Dafür hat man natürlich bei klaren filigranen Tönen und natürlich bei brachialen Tiefen Einbußen. Aber diese Einbußen sind bei der für den Preis gebotenen Leistung zu verschmerzen.

Kein Partner für die musikalische Untermalung

Bei ausschließlichem Audio-Erlebnis in Form eines klassischen Meisterwerks oder bei einem Stereo-Signal werden die Schwächen des Z906 offenbart. Die Lautsprecher sind einfach nicht dafür ausgelegt ganz genau unter die Lupe genommen zu werden. An dieser Stelle hat Qualität eben seinen Preis und der liegt für gewöhnlich weit über dem des Logitech Z906. Bereits das getestete Teufel-System hatte eine herausragende Akustik für den aufgerufenen Preis. Da das Logitech preislich noch weit darunter liegt, verwundert auch der deutliche Leistungsabfall nicht weiter. Ihr solltet jedoch sowieso genau wissen, was ihr wollt. Denn wenn ihr Filigran-Musik in kleinsten Nuancen verlangt, seid ihr in dieser Preisregion ganz falsch. Wenn ihr jedoch für den Preis ein gutes Gaming-System wollt, mit denen ihr auch mal in Heimkino-Gefilde stoßen könnt, seid ihr goldrichtig.

Unser Fazit zum Logitech Z906 Surround Sound-System mit THX Zertifizierung

Das Logitech Z906 steckt voller Gegensätze und ist dennoch eine gute Investition. Für die aktuell rund 257 Euro bietet das Surround Sound-System weder Bluetooth-Verbindung noch ein besonders extravagantes Äußeres. Auch die Qualitätsanmutung könnte besser sein, was sich hoffentlich nicht nach der Garantiezeit rächt. Dennoch ist das Preis-Leisungs-Verhältnis sehr gut und der 3D beziehungsweise Heimkino-Sound ist mehr als überzeugend. Wir legen allen von euch, die für unter 300 Euro so viel wie möglich wollen, genau dieses System ans Herz. Ausreichend viele Anschlussmöglichkeiten und ein ansonsten gutes Komplettpaket lassen über die befriedigenden Leistungen im Stereo-Betrieb hinwegsehen. Wer sich allerdings nach mehr als das sehnt, muss etwas tiefer in die Tasche und in ein anderes Regal greifen. In dem Fall empfehlen wir auch noch einen Blick auf unseren Teufel-Test.