Little Nightmares – Platformer angespielt

Auf der PlayStation Experience konnten wir uns einen Eindruck von Little Nightmares machen. Bei dem Titel handelt es sich um eine Mischung aus Plattformer und Rätselspiel. Auf Grund dieser Kombination und der dunklen Atmosphäre erinnert uns das Spiel ein wenig an Limbo.

Little Nightmares und der schöne Gruselschauer

Die Ästhetik ist für uns bis jetzt das herausragenste Merkmal des Spiels. Trotz der kurzen Spielzeit hat der besondere Look bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Charaktere wirken, als ob sie Marionetten oder Stop Motion Figuren wären und erinnern uns an düstere Animationsfilme, wie Coraline oder ParaNorman. Das Gameplay weist einige Parallelen zu Little Big Planet auf. Das liegt zum einen am Gefühl der Sprünge und zum anderen daran, dass auch hier viele Objekte gegriffen und verschoben werden. Die düstere und unheimliche Atmosphäre inklusive den allgegenwärtigen schweren Schatten weckt dagegen, wie eingangs erwähnt, Assoziationen mit Limbo. Wir sind gespannt, was uns hier erwartet, wenn Little Nightmares am 28. April für PS4, Xbox One und den PC erscheint.