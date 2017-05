Little Nightmares – Trailer deutet auf DLC hin

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Little Nightmares veröffentlicht. In diesem geht es um die Wertungen und Auszeichnungen, die das Spiel erhalten hat.

Am Ende des Trailers, sieht es so aus, als käme ein neuer Charakter hinzu. Ein kleiner Junge erscheint am Ende des Trailers. Six, das kleine Mädchen im gelben Regenmantel, sieht ihn durch ein riesiges mechanisches Auge. Ob Six und der Junge zusammenarbeiten, oder ob etwas komplett anderes dahintersteckt, erfahren wir in einem möglichen DLC.

Little Nightmares – Wann erscheint der DLC?

„Seid sehr auf das Ende gespannt, wo ihr einen kleinen Hinweise auf die Zukunft des Spiels zu erhalten.“

Hoffentlich finden wir es bald heraus. Ein Koop-DLC wäre schon etwas sehr cooles. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser DLC das unterstützten wird. Möglich ist das aber und cool wäre es auch.

Little Nightmares ist bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Quelle: vg247.com